SusPlaへの入会のお知らせ

テクノUMG株式会社

JSR株式会社（代表取締役・CEO・社長執行役員：堀 哲朗、以下「JSR」）のグループ会社であるテクノUMG株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石井 敦）は、「Sustainable Plastics Initiative（以下：SusPla）」に入会しました。

「SusPla」は2025年に設立された、品質向上・安定供給に資するマテリアルリサイクルによる再生プラスチック市場の拡大を目指して設立された団体です。

当社は、企業理念「Materials Innovation 素材と技術で価値を提供しお客様に信頼されるテクノUMG」のもと、今後も当社の技術を使い様々な素材やユーザーとリサイクルに向けた取り組みを行っていく予定です。

「SusPla」への入会を通じて、ABS・AS・AES・ASA・その他ポリマーアロイの循環、再資源化の取り組みを加速してまいります。

テクノUMG株式会社について

テクノUMGは、ユニークな高機能材料で持続可能な未来をつくることを目標とし、企業活動を通じて価値創造することで社会に貢献する企業です。素材と技術で価値を提供しお客様に信頼され、かつお客様と産業へのソリューションの提供を通じて、真っ先に声のかかる企業を目指しています。今後も、モノ作りの深化と製品・顧客 Portfolio 変革による収益基盤強化を推進し、持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

https://www.t-umg.com/

JSR株式会社について

JSR株式会社は、最先端技術を強みとするテクノロジー業界のリーディンググローバルカンパニーです。私たちは「Materials Innovation」を企業ミッションに掲げ、革新的なサイエンスの技術を価値へ繋ぎ、持続可能な未来の創造に貢献しています。高品質な製品に機能性という付加価値を融合させることで、イノベーションを推進し社会に新たなソリューションを提供しています。今後も社会課題に真摯に向き合うことで人々の生活に応え、日々の生活を豊かにしてまいります。

https://www.jsr.co.jp/

https://www.linkedin.com/company/jsr-corporation/