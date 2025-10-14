【期間限定セール開催】Tibnozt電動フットファイルが特別価格で登場！

九洋洲 Joychou 株式会社

人気を集める電動足用ファイル「Tibnozt（ティブノスト）」が、2025年最新進化モデルとして日本に上陸。

この度、日頃のご愛顧に感謝を込めて、10月15日～10月22日の7日間限定で特別割引キャンペーンを開催いたします。

通常価格4,099円のところ、期間中は特別価格2,849円でご購入いただけます。

パワフルさと繊細さを両立した進化モデル

「Tibnozt電動フットファイル」は、従来の手動や軽石タイプでは実現できなかったパワフルな削り心地と、肌に優しい繊細な仕上がりを両立。

硬くなった角質やタコ、乾燥によるひび割れをスムーズに除去し、しっとりなめらかな素足へ導きます。

まるでサロンケアを受けたような仕上がりを、自宅で手軽に体感できます。

強力モーター×3段階スピードで自在にケア

パワフルなモーターと磁気浮上構造を採用し、ガチガチに固まった角質も素早く除去。

3段階（低速1600rpm・標準1900rpm・高速2300rpm）のスピード調整が可能で、部位や角質の状態に合わせて最適なケアを行えます。

操作はワンボタンで簡単、LEDディスプレイでスピードが一目で分かる仕様です。

ステンレス製ヘッドで清潔＆長持ち

粗目と細目の2種類のステンレス製研磨ヘッドを付属。

粗目ヘッドで頑固な角質をオフし、細目ヘッドで肌表面をなめらかに整えます。

水洗い可能で常に清潔に保てるうえ、ローラー型よりも耐久性が高く経済的です。

スマート圧力センサーで肌をやさしく守る

強い力がかかった際には自動で停止するスマート圧力センサーを搭載。

過度な圧力を防ぎながら角質だけをしっかり除去する安心設計です。

肌への負担を最小限に抑え、初心者でも安心して使用できます。

水洗いOKの防水設計＆長時間バッテリー

IPX6防水仕様で、お手入れは研磨ヘッドを外してサッと水洗いするだけ。

750mAhバッテリーを内蔵し、USB-C急速充電対応。フル充電で最大約120～180分使用でき、こまめな充電の手間も不要です。

キャンペーン概要

- 対象商品：Tibnozt 電動フットファイル- 通常価格：4,099円- 特別価格：2,849円- 実施期間：2025年10月15日～10月22日- 購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDFR78X8詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDFR78X8

【Tibnoztについて】

Tibnoztは、「毎日のケアをもっと快適に、もっとスマートに」をコンセプトに、

高品質で使いやすいビューティー＆ケア製品を展開するブランドです。

世界中で支持される機能性とデザイン性を兼ね備え、日本でも多くのユーザーに選ばれています。

JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com