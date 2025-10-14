世界のインターフェイスは「音声」に移行中。音声AIの『イレブンラボ』を体感できるイベント開催

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AI音声合成のリーディングカンパニーであるイレブンラボジャパン合同会社（東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、2025年10月16日（木）・10月17日（金）に開催される日経BP主催の「日経XTECH neXt 東京2025」において設置される「AIエージェント新体験パビリオン」に出展します。

今回の出展では、企業向けに特化したAI音声ソリューションの数々をご紹介。来場者の皆様は、イレブンラボのブースで以下の体験が可能です。

また、10月17日 (金) には、日本代表の田村による講演も開催し、”人らしい対話”が可能な次世代AIで可能になる顧客との新しい関係についてお話しいたします。

ブースで体験いただけること

自然な日本語AI音声のデモンストレーション:

テキストから感情豊かな音声を生成するAI音声合成技術。コールセンターやカスタマーサポート、マーケティングなど、多様なビジネスシーンでの活用事例を交えながら、その品質を体感いただけます。

パーソナライズされた音声クローニング:

わずか数秒の音声データから、個人の声の特徴を瞬時にクローンするボイスクローニング技術。企業ブランドの声や特定個人の声を活用した、新しい顧客体験創出の可能性を探ります。

AIエージェントによる音声自動生成:

AIが自動的に音声を生成・編集するAIエージェントのデモンストレーション。日々の業務効率化やコンテンツ制作の自動化をどのように実現できるかをご紹介します。

イレブンラボジャパン代表の田村による講演について

テーマ：「話すAI」が変える顧客との関係値 ～対話を進化させる最新音声技術の今～

内容：AIによる音声生成は、単なる自動応答を超え、感情やニュアンスを伝える「人らしい対話」へと進化をしています。高品質かつ人間味にあふれたAI音声を使うことで、顧客体験を次のフェーズに。企業の最新事例を通じて、「話すAI」がもたらす顧客との新たな関係値を探ります。

※本セッションは聴講特典（ギフトカード500円分）付きのセッションです。講演終了後、着席のうえ聴講いただいた方に特典を差し上げます。（途中退席や立ち見、途中入場での受講の場合は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。）

本イベントで主な対象となる方々

今回のイベントは、特に企業でAI推進やDX推進を担われているCxOの方々をはじめ、音声や映像などの業界の方々、マーケティング、顧客対応に携わる皆様に向けて様々なデモをご紹介する機会となります。

またブースでは、下記のような一人ひとりの課題に合わせた個別相談なども承ります。

- 電話やチャットによるカスタマーサービスを行なっているが、満足度が低い- AIを活用した新しいマーケティング施策を検討したい- 顧客満足度を向上させるための音声ソリューションを探している- コンテンツ制作の質向上や、コスト/時間の削減を実現したい

といったニーズをお持ちの皆様は、ぜひお立ち寄りください。イレブンラボが提供する技術で、ビジネスのスピードを飛躍的に向上させます。

イレブンラボジャパン合同会社 Japan & Koreaゼネラルマネージャー

田村 元からのコメント

「私たちは外国発の企業でありながら、日本の企業が大切にする安心や共創、責任を大切に、私たちと関わる誰もがwin-winの関係になれるサービスを追求しております。

日本語の持つ繊細なニュアンスやイントネーションを再現するイレブンラボのAI音声技術を、今回の出展を通じて多くの皆様に直接お伝えできることを楽しみにしております。」

イベント概要

イレブンラボについて

- イベント名: 日経BP主催の「日経XTECH neXt 東京2025」- 開催日: 2025年10月16日(木)、17日（金）- 会場: 東京国際フォーラム ホールE- イベントサイト: https://events.nikkeibp.co.jp/xtechnext/2025tky/

2022年に設立されたElevenLabs（イレブンラボ）は、AIオーディオリサーチ・技術のグローバルリーダーであり、企業、開発エンジニア、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在時価総額は66億ドル（日本円で約1兆円 2025年10月時点）で、プラットフォームは4000万人以上もの個人、そしてFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいております。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。