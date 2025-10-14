「Park Direct（パークダイレクト）」を運営するニーリー、10月13日よりテレビCMと屋外広告を開始
業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区）は、2025年10月13日（月・祝）（※2）より、プロモーションを拡大します。宮城県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県でテレビCM放映を開始するほか、北海道、愛知県、福岡県など全国各地で屋外広告を展開します。
■企画の背景
スマホやPCでダイレクトに月極駐車場が探せて最短約5分で利用開始できる、月極駐車場のオンライン契約サービス「パークダイレクト」は、現在導入社数1,700社以上、掲載台数は110万台を突破し、全国47都道府県全ての不動産管理会社様、ユーザーの皆さまにご利用いただいております。
今回、宮城県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県でテレビCM放映を開始するほか、北海道、愛知県、福岡県など全国各地で屋外広告を展開します。本企画により、これまで以上に多くの方にパークダイレクトを知っていただき、便利にご利用いただけるように努めてまいります。また、パークダイレクトの認知が広がり利用するユーザーが増えることによって、ご導入いただいている不動産管理会社様にも、駐車場のオンライン契約数の増加や更なる業務効率化といった価値を提供してまいります。
■CMについて
＜CMの見どころ＞
1度見たら忘れられない「駐車」ならぬ、「駐ラクダ」の光景！月極駐車場のあらゆることをスマホでダイレクトに完結できるラク～なサービス＝パークダイレクト。
パークダイレクト のカラーである “青” を基調とした布を背中に掛け、砂漠の国から“車両”として来日したラクダが首から日本のナンバープレートを下げ、月極駐車場に座って「駐ラクダ」している強烈なインパクトのCMです。ラクダの持ち主である“女性（＝ドライバー）”も登場し、スマホで月極駐車場が契約できて喜び踊っています。
・CM本編の視聴はこちらから
動画はこちら :
https://www.youtube.com/watch?v=Qp2hV2dCgq0
・CM放映の詳細
放映期間 ：2025年10月13日（月・祝）～
放映エリア ：宮城県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県で放送
CM名称 ：「パークがラクダ～」篇15秒
■屋外広告について
各地域のランドマークの屋外ビジョンにて、CMが放映されます。
＜北海道＞
・SABRO. TV（札幌市）
＜宮城県＞
・仙台駅 Date VISION（仙台市）
（※2）10月20日（月）からの掲出
＜静岡県＞
・けやきプラザ/ICAビジョン（静岡市）
・えんてつVISION（浜松市）
＜愛知県＞
・栄YGビジョン（名古屋市）
＜大阪府＞
・梅田駅 阪急BIGMAN（大阪市）
＜岡山県＞
・岡山駅南地下道ビジョン（岡山市）
＜広島県＞
・広島駅ビルオイスタービジョン（広島市）
＜福岡県＞
・西鉄ソラリアビジョン（福岡市）
SOLARIA DAIGAMEN（ステージ広場ビジョン）
外壁ビジョン
きらめき通り地下ビジョン
きらめきビジョン
＜熊本県＞
・くまにちビジョン（熊本市）
＜沖縄県＞
・那覇てんぶすビジョン（那覇市）
◼️Park Direct（パークダイレクト）とは
「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。Park Direct（パークダイレクト）は、オンライン契約可能台数業界No.1（※1）！
■Park Direct for Businessとは
「Park Direct for Business（PDBiz）」（https://www.lp-biz.park-direct.jp/）は、法人車両や通勤用車両の駐車場探し、契約、管理、支払のすべてをオンライン化する法人向けの駐車場管理システムです。駐車場探しから契約までをオンラインで完結し、契約情報一元管理や支払の一本化が実現できます。また、各支店や拠点の駐車場契約状況を把握できるため、ガバナンス強化にも活用できます。
◼️運営会社：ニーリーについて
業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行なってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。
社名：株式会社ニーリー
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8
代表取締役：佐藤養太
設立：2013年1月29日
資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）
事業内容：
モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営
法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営
ウェブサイト：https://www.nealle.com
（※1）
「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の(株)エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月の(株)未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。
（※2）宮城県の屋外ビジョンは10月20日（月）からの掲出となります。