NUROモバイル、新端末「Xperia 10 VII」を10月14日に販売開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のモバイル通信サービス「NURO（ニューロ）モバイル」は、ソニー製の最新スマートフォン「Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）」を2025年10月14日より販売開始します。

「Xperia 10 VII」は、持ちやすいサイズ感と使用時に疲れにくい軽量ボディや、映像と音楽への没入感を高めるディスプレイとスピーカーが特徴です。カメラには専用の「即撮りボタン」を搭載し、撮りたいと思った瞬間を逃さず撮影できます。また、大型化したイメージセンサーにより、暗い場所での撮影品質も向上しました。さらに、4年間劣化しにくい長寿命バッテリーでミドルレンジクラストップレベルの電池持ちを実現。加えて、長期間のOS・セキュリティアップデート対応で、安心して利用できます。

なお、「NUROモバイル」が提供する「NEOプラン」・「NEOプランW」の「あげ放題」機能を利用することで、データ通信量を気にすることなく写真や動画をアップロードすることが可能です。

■「Xperia 10 VII」 販売概要

- 販売開始日：2025年10月14日- 端末価格：74,800円- 端末カラー：チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ- 申込受付場所：https://mobile.nuro.jp/product/xperia-10-%E2%85%B6/

「NUROモバイル」について

「NUROモバイル」は、ライフスタイルに合わせて選べる料金プランが魅力の格安SIM・スマホサービスです。低容量・低価格で利用できる「バリュープラス」、高品質な通信と対象SNSの通信量カウントフリーが特徴の「NEOプラン」、そして1GBに通話定額オプションを組み合わせた「かけ放題ジャスト」など、ユーザーの多様なニーズに対応したサービスを展開しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。https://mobile.nuro.jp/

