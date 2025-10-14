おなかを温めながら、姿勢をサポートする『ふんばるずウォーマー』に「ロップイヤーラビット」と「ヒツジ」が新登場。2025年10月24日(金)より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ(本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、「ふんばるず」の冬の定番商品である、おなかを温めながら“猫背”なあなたをサポートする『ふんばるずウォーマー』の新ラインナップ「ロップイヤーラビット」と昨年からリニューアルした「ヒツジ」を、2025年10月24日(金)より発売します。『ふんばるずウォーマー』の背中には電子レンジで繰り返し温められるビーズ袋が入っており、心地よい温かさが約40分持続する仕様になっています。デスクワーク中や勉強中に“猫背”になりがちなあなたの姿勢をサポートするだけでなく、おなかからじんわりと優しく体を温めてくれるので、防寒・冷え対策に力を入れたい冬のシーンに大活躍！ 全国のバラエティショップ・書店にて順次発売予定です。

“猫背”なあなたに、ぬくもりと癒しを

「ふんばるず」の冬の定番商品である、おなかを温めながら猫背なあなたをサポートする『ふんばるずウォーマー』の新ラインナップ「ロップイヤーラビット」と、昨年からリニューアルした「ヒツジ」を、2025年10月24日(金)より発売します。

身体が冷えると、代謝や免疫力の低下、むくみ、肌トラブルなどさまざまな不調を引き起こすと言われています。『ふんばるずウォーマー』の背中には、電子レンジで繰り返し温められるビーズ袋が入っているため、防寒・冷え対策に力を入れたい冬のシーンに大活躍！心地よい温かさが約40分持続するので、猫背なあなたをサポートしながら、おなかからじんわりと優しく体を温めます。

「シャキッとした背筋」に早変わり！

“猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ。

「ふんばるず」を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び良い姿勢に。つい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。さらに『ふんばるず ウォーマー』は、身体を温めることができるので、姿勢改善も温活もできる一石二鳥のアイテムになっています。

デスクワーク中や勉強中、リラックスタイムなどのそばに。温活アイテムとしても大活躍。

ふわふわでつい撫でたくなる大きい耳が特徴的な「ロップイヤーラビット」と、昨年よりさらに心地よい手触りになった「ヒツジ」の2種がラインナップ。デスクワークや勉強中には、姿勢を支えながらお腹をじんわり温めてくれる頼れる相棒として、リラックスタイムには、抱きしめるだけで心も体もほっと癒される温活アイテムとして活躍します。癖になってしまう柔らかい触り心地と温もりで、寒い時期のあなたの姿勢とこころをおたすけします。

使い方

ラインナップ（全2種）ロップイヤーラビット／ビビヒツジ／コットン

STEP1.

ふんばるずウォーマーの背中からビーズ袋を取り出します。

STEP2.

ビーズ袋を電子レンジ(500Wで30秒)で温め、ふんばるずウォーマーの背中に入れてください。

※心地よい温かさが約40分持続します。

※上記の時間より長く温めないでください。

『ふんばるず』のなかまたちがあなたの姿勢をサポート♪

全19種類の「ふんばるず Regularサイズ」が発売中。

たくさんの動物たちの中から、お気に入りの「ふんばるず」が見つかるはず♪

ふんばるずとは

“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”

「ふんばるず」は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。



ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、「ふんばるず」自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/459_1_de209f245375afba8908a9cfda4a31a6.jpg?v=202510140127 ]

※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。

【取り扱い店舗】

ロフト／ハンズ／ヨドバシカメラ／コーチャンフォー／有隣堂 など

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

■会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866