『ソニックレーシング クロスワールド』オリジナルサウンドトラックCDが2025年11月26日（水）に発売決定！さまざまなフィールドを盛り上げる楽曲を200曲以上収録

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、オリジナルサウンドトラックCD「Sonic Racing: CrossWorlds Original Soundtrack - Echoes of Dimensions」を、2025年11月26日（水）に発売することをお知らせします。本サウンドトラックには、メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」を含む、ゲーム中のBGMやジングル等、全200曲以上を収録。パッケージはクリアスリーブ仕様でソニックたちがさまざまなフィールドを疾走するようなスピード感あふれるデザインとなっています。さらに、プロデューサーやディレクターによるコメント、コース紹介、楽曲解説を掲載した全56ページの豪華なブックレットを同梱。セガサウンドチームに加え、豪華なリミックスアーティストも多数参加しております。ぜひゲーム本編とともにお楽しみください。

『ソニックレーシング クロスワールド』はSteamレビューで「圧倒的に好評」を獲得し、さらにレビュー集積サイト「Metacritic」のユーザースコアでは9.0以上という高評価をいただくなど、多くのお客様からご支持をいただいております。（10月14日時点、PS5(R)版、Steam版のスコア）体験版も各プラットフォームで配信中ですのでぜひお試しください。

■商品概要

【商品名】Sonic Racing: CrossWorlds Original Soundtrack - Echoes of Dimensions

【品番】WWCE-31606～9

【発売日】2025年11月26日（水）

【価格】6,600円（税込）※配信価格未定

【内容】

・CD4枚組

・メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」含む、ゲーム中BGM全200曲以上収録

・DVDサイズクリアスリーブケース収納

・56ページブックレット

（プロデューサー・ディレクター陣によるコメント、コース紹介や楽曲解説を掲載）

【収録曲】

※収録曲をご覧になりたい方は以下よりダウンロードをお願いいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d5397-6860-62217aeae232373fa511fe3c2d310a28.pdf

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

『ソニックレーシング クロスワールド』の体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

発売中（2025年9月25日（木） 発売）

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。