《BONTEMPS》見た目のインパクトと遊び心を詰め込んだハロウィンドーナツ6種が10/15(水)より限定販売！
韓国発のコーヒー＆ドーナツブランド『BONTEMPS(ボンタン)』は、ハロウィン限定メニューとして、10/15(水)より、限定ドーナツ6種を発売いたします。ハロウィン気分を盛り上げる“魔法のデザイン”が楽しめるドーナツコレクション。カラフルなチョコレートや砂糖菓子の“目玉”など、見た目のインパクトと遊び心を詰め込んだラインナップをお楽しみください。
Midnight Pink
Violet Roast
Monster Scream
Midnight Eye
Nightmare Strawberry
Black Miira
● Midnight Pink ミッドナイト ピンク
漆黒の炭パウダーチョコに、鮮やかなピンクチョコを網目状にかけたドーナツ。夜空に舞う魔女のリボンのような華やかさが印象的。
● Violet Roast バイオレット ロースト
紫のクリームに焼き栗シロップの香ばしさをまとわせ、黒いチョコスプレーをあしらい、シックでミステリアスな“大人ハロウィン”を演出。
● Monster Scream モンスター スクリーム
青く色づけしたチョコレートと砂糖菓子の“目玉”がインパクト抜群！まるでモンスターが叫んでいるような、ポップで楽しいビジュアル。
● Midnight Eye ミッドナイト アイ
黒を基調にしたチョコとクリームの上に、複数の目玉をトッピング。どこから見ても“見つめられている”ような、不気味でかわいい存在感。
● Nightmare Strawberry ナイトメア ストロベリー
真っ赤なチョコと黒のスプレーが織りなすコントラストが印象的。ホラー映画のワンシーンのような、ドラマチックな一品。
● Black Miira ブラック ミイラ
ホワイトチョコで包帯のようにデザインされた“黒のミイラ”。キュートな目玉がアクセントになった、遊び心満点のハロウィンドーナツ。
BONTEMPS
2023年12月に日本初上陸した韓国コーヒー&ドーナツチェーン店。日本上陸からわずか1年6カ月で10店舗を展開。2025年4月には九州初出店となる北九州市店で150人も並ぶ行列を生み出し、勢いそのままに熊本でもオープン、連日売り切れのBONTEMPS旋風を巻き起こしています。
SNS映えだけでなく、本場韓国のドーナツ(クァベギ）を各店内にて毎朝手作りで製造しています。
熊本上通店オープン時の様子
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QFs7vDczS4Q ]
■ドーナツ
ソルティッドキャラメル
アーモンドチョコ
ピスタチオ
コーンクリーム
ジャガイモやかぼちゃなど、素材本来の甘さを活かし、生地には砂糖を使用していません。さらに、外はサクッと中はふんわりと、安心して食べやすいドーナツ(クァべギ)に仕上げています。
定番15種類に加え、期間限定商品を含めると常時20種類近くを販売。すべて当日製造・当日完売にこだわり、最高の品質をお届けしています。
■ドリンク
塩クリームアメリカーノ
ボンタンクリームコーヒー
アールグレイレモネード
ミスカル
日本では「BONTEMPS」でしか飲むことのできない塩クリームアメリカーノやボンタンクリームコーヒーなど、韓国の人気商品をそのまま販売。韓国ならではの発想でアレンジされたドリンクを飲めば、韓国の今を感じていただけます。
▼BONTEMPS アメリカ村本店
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-15 ／ 06-6732-8145
10:00～21:00(L.O.20:00) ／ 不定休
▼BONTEMPS 東京原宿店
東京都渋谷区神宮前1-9-30 ／ 03-6447-1586
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 伊勢店
三重県伊勢市黒瀬町159-6 ／ 0596-65-7527
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 宇都宮店
栃木県宇都宮市伝馬町2-23 ／ 028-611-1855
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS リバーウォーク北九州店
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州 1F ／ 093-600-2246
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 熊本上通店
熊本県熊本市中央区上通町2-6 ／ 070-5810-4790
10:00～22:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 横浜石川町店
神奈川県横浜市中区石川町1-1 カーサ元町105号 ／ 045-900-8744
10:00～20:00(L.O.19:00) ／ 不定休
▼BONTEMPS 札幌店
北海道札幌市北区北二十二条西4-2-18 ／ 011-600-1815
11:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 玉造店
大阪府大阪市天王寺区空堀町4-17 ／ 06-7777-7058
10:00～20:00 ／ 不定休
▼BONTEMPS 松山店
愛媛県松山市束本1-125-1 ／ 089-945-5110
10:00～19:00 ／ 不定休
※※※ BONTEMPS 尼崎店 10月末頃オープン予定！ 詳細は後日発表！※※※
会社概要
＜運営会社＞
社 名 ：ワンズトライン株式会社
設 立 ：2017年4月
資本金 ：1,000万円
代表者 ：代表取締役 山内 仁
事業内容：飲食店経営
飲食店業の運営受託
飲食店業のコンサルティング業務
フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集
所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号
ＵＲＬ ：https://www.onestryin.com/
■BONTEMPS(ボンタン)
公式サイト：https://www.bontemps-seoul.com/ja
アメリカ村本店 Instagram：@bontemps.japan(https://www.instagram.com/bontemps.japan/)
