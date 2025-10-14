【リブマックス仙台駅前店】2025年10月15日（水）新規オープン

株式会社リブ・マックスカフェのような、ゆっくりくつろげる空間でお部屋探しをお手伝いします！

株式会社リブマックスリーシング（本社：兵庫県西宮、代表：有山 仁、以下「リブ・マックス」）は、リブマックス仙台駅前店を10月15日（水）に新規オープンいたします。

自然と都市が調和する街、仙台で新しい暮らしを

東北の玄関口・仙台駅周辺は、ビジネス、ショッピング、観光、文化が融合する都市の中心地として、日々進化を続けています。JRや地下鉄が交差する仙台駅は、県内外へのアクセスに優れ、通勤・通学にも非常に便利な立地。駅直結の商業施設「S-PAL仙台」や「エスパル東館」、緑豊かな「勾当台公園」などが近接し、都市の利便性と自然の潤いが共存する魅力的なエリアです。

さらに、仙台駅周辺では再開発や都市機能の強化が進められており、住環境としての価値もますます高まっています。文化施設やイベントスペースの整備も進み、地域のにぎわいと暮らしやすさが両立する街づくりが進行中です。

そんな仙台駅前に、リブ・マックスが新たに【リブマックス仙台駅前店】をオープンいたします。当店では、単身者からファミリー層、法人のお客様まで、幅広いニーズに対応した物件を多数ご用意。地域に精通したスタッフが、豊富な物件情報と丁寧なご提案で、お客様一人ひとりの理想の住まい探しをサポートいたします。

通勤・通学に便利な立地、自然と都市が調和する空間、そして理想の住まいを、ぜひリブマックス仙台駅前店でお探しください。

カフェのような、ゆっくりくつろげる空間でお部屋探しをお手伝いします！

〈店舗情報〉

リブマックス仙台駅前店

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-8-40 井門仙台駅前ビル4F

交通：JR東北本線 仙台駅 徒歩1分

TEL：022-266-2202

■株式会社リブ・マックスについて

リブ・マックスは、ITを活用した空間オペレーションを通じて、新たな価値を創出する企業です。従来の枠組みにとらわれず、事務所ビルをホテルへ転用するなど、建物の用途変更による再生事業に積極的に取り組んでいます。これにより、老朽化した建物や遊休不動産に新たな命を吹き込み、収益性の高い空間へと生まれ変わらせています。

主な事業には、主要都市を中心に、国内トップクラスの室数を誇るマンスリーマンション事業、全国展開するホテル事業、さらにはコインパーキング事業などがあり、あらゆる土地や建物を有効活用することで、その収益性を最大限に引き出しています。単なる不動産の管理にとどまらず、空間そのものの価値を見極め、最適な運用と管理を行うことで、持続可能かつ柔軟な収益モデルを構築しています。

会社名： 株式会社リブマックスリーシング

所在地： 兵庫県西宮市羽衣町10-5 アミスタ夙川 2F

代表者： 有山 仁

賃貸サイト：https://www.livemax.net/

セットアップ賃貸：https://www.setup-chintai.com/