「GREEN×EXPO 2027」ってなんだろう？Vol.3 令和の日本庭園

国営昭和記念公園の花みどり文化センターで、日本庭園の価値について、グリーンインフラの視点や海外からの視点など、GREEN×EXPO 2027と絡めた様々な視点から語りつくすトークイベントの後、紅葉が見ごろの日本庭園に移動し、日本庭園、歓楓亭、盆栽苑の見学会を開催します。

概要

- 開催日時：11月12日（水）10:30-15:30- 開催場所：国営昭和記念公園 花みどり文化センター／日本庭園- 申込方法：事前申込制- 参加費用：無料 (※別途入園料が必要となります)

タイムテーブル

お申込みはコチラ :https://greenexpoevent3.peatix.com■トークイベント 10:30～ ＠国営昭和記念公園 花みどり文化センター

表題「鈴木誠先生と語る、これからの日本庭園」

登壇者：鈴木誠（東京農業大学ｸ゛ﾘｰﾝｱｶﾃ゛ﾐｰ）、保清人（GREEN×EXPO 2027 政府出展ディレクター（屋外））、竹内智子（千葉大学）、政金裕太（信州大学）、進行：野村亘（国土交通省）

今年、日本造園学会の上原敬二賞を受賞した鈴木誠先生に、日本庭園の価値について、グリーンインフラの視点や海外からの視点など、様々な観点からお話を伺います。

保清人さんからは、GREEN×EXPO 2027で登場する日本パビリオンにおいて検討が進んでいる日本庭園の考え方を用いたデザイン、竹内智子先生からは、江戸期の潮入りの庭園の現代的な役割、政金裕太氏からは日本の伝統技術を用いた砂防施設や雨庭などについて、話題提供いただきながら日本庭園の様々な可能性を、時間が許す限り語り尽くします。

■日本庭園・歓楓亭・盆栽苑見学会 13:30～ ＠国営昭和記念公園 日本庭園

昭和記念公園の日本庭園を作庭し、管理指導を行っている榊原八朗氏、庭園内建築の設計をした渡邉邦男氏、盆栽苑責任者の鈴木英雄氏にご案内いただき、昭和記念公園の日本庭園を楽しみます。

秋の日本庭園

※トークイベントと見学会の間に約75分の昼食休憩をはさみます（各自昼食）

＜イベント概要＞

■日時：11月12日（水）10:30-15:30

■会場：国営昭和記念公園 花みどり文化センター／日本庭園

■事前申込制／参加無料(※別途入園料)

■主催：国土交通省、国営昭和記念公園

(C)Expo 2027 GREEN×EXPO 2027全国連携プログラムに登録された活動です。

▶２０２７年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」（https://expo2027yokohama.or.jp/）

イベントチラシ詳細を見る :https://morihug.net/wp/wp-content/uploads/05c6c7f42e4063a48031518e6ac9cd21.pdf(公財)都市緑化機構

