韓国発の人気スクラブボディウォッシュ「LUV SCENT(ラブセント)」から新しい香りが新登場！

SEVEN BEAUTY株式会社

総合美容メーカーとして韓国のボディウォッシュ「LUV SCENT(ラブセント)」の日本総代理店を務めるSEVEN BEAUTY株式会社(東京都台東区台東4-27-5)は、夜空いっぱいに広がる星明りに包まれた静寂な夜を思わせる「ナイトブルーミング ジャスミン」の香りを発売いたします。

今回の「LUV SCENT(ラブセント) ナイトブルーミング ジャスミン」が、全国のロフトで開催される「ロフト Kコスメフェスティバル2025AW」に初登場。10月11日(土)より全国のロフト(一部店舗除く)およびロフトネットストア（https://www.loft.co.jp/store/）(https://www.loft.co.jp/store/)にて順次発売いたします。

■LUV SCENT(ラブセント)について

明日も香る、あなただけの香り

韓国の大手化粧品会社から誕生したスクラブボディウォッシュシリーズ、LUV SCENT(ラブセント)。世界的な調香師がLUV SCENTのために調香したオリジナルの香りは、使用後も24時間ほのかに肌を包み込み持続します。天然由来のスクラブ配合で、毎日使うことで優しく角質をケア。また天然のホホバオイルやラベンダーオイル、マカデミアナッツオイルなどの植物オイルが肌をしっかり保湿し、なめらかで触り心地の良いツルスベ肌へと導きます。

■商品特徴

◆LUV SCENTオリジナル、あなただけの至福な香り

世界的な調香師が、最上級のフランス産香料で手掛けた繊細な香りは、LUV SCENTだけのオリジナルの香りです。五感を刺激する至福な香りが、特別なバスタイムを演出します。

◆香水のような残り香が24時間持続

LUV SCENTのボディウォッシュは、使用後もほのかに肌を包み込むようにやさしく香りが持続。24時間、あなただけの香りを楽しめます。*24時間持続テスト済み

◆弱酸性＆天然スクラブ配合で優しく角質ケア

弱酸性の洗浄剤と、ココナツの皮やパーライトなどの天然スクラブが毎日優しく肌をケア。泡立てて使えば、きめ細かな泡が汚れを包み込み角質ケア、泡立てずに直接ソープを肌にのせてマッサージすることで、スペシャルケアのゴマージュとしても使用できます。

■ スクラブボディウォッシュ ナイトブルーミング ジャスミン

使い方：適量をスポンジなどにつけ、よく泡立ててから洗い、その後よく洗い流してください。直接肌にのせてゴマージュとしても使用可能な2wayタイプ。

香り：夜空いっぱいに広がる星明かりに包まれた静粛な夜を思わせる、心地よいジャスミンの香り

調香師：ジョア・キム

TOP：ジャスミンサンバック、ガーデニア

MIDDLE：ジャスミン、チュベローズ

BASE：アンバー、ムスク

発売日：2025年10月11日(土)

容量：500mL

価格：1,650円（税込）

■公式サイト

■ Seven Shop（セブンショップ）

https://7shop.jp/

■ロフトネットストア

https://www.loft.co.jp/store/

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

ECサイト ：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://7shop.jp/

コーポレートサイト ：https://www.sevenbeauty.co.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979