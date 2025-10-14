【新刊発売／特典情報】大ブーム中のSCPが完全オリジナルストーリーでマンガに！ 『SCP特クラ 異常存在の教室 01.シャイガイ』 10月14日（火）発売

株式会社西東社

株式会社西東社（東京都文京区、代表取締役：若松和紀）は、書籍『SCP特クラ 異常存在の教室 01.シャイガイ』の発売をお知らせいたします。

本書は、SCPの世界をオリジナルストーリーで体験できるマンガSCPです。SCP-096「シャイガイ」を始めとした有名オブジェクトが多数登場。

原作は「青鬼調査クラブ」シリーズや『死んだ数だけ超強化 -デスペナルティ-』の脚本・シナリオを手掛ける波摘（なみつみ）氏、作画は増田 羊栖菜（ますだ ひじき）氏。

●SCPとは

2007年に誕生した創作webサイト「SCP財団」。「SCP財団は人類を危険な異常存在から守る秘密組織」という世界観のもと、世界中のクリエイターたちによって作品（記事）が投稿され、その世界は広がりつづけている。

近年、YouTubeの解説動画やゲーム実況などを通じて、子どもたちの間でも認知が広まり、大きなブームに。

●あらすじ

SCP財団が極秘に育成する、特別職員候補生たち――通称“特クラ”。このプログラムの目的は、幼少期から異常存在やオブジェクトに触れさせることで、新世代の上位職員を育てあげることにある。世界各国の養成機関からサイト19に集められた11名の訓練生は、年齢も、国籍も、価値観すらも異なる少年・少女たち。その一人、日本から参加したアサヒは、エコ、ハルとともに、異常と隣り合わせの学校生活を歩み始める――。

●書店限定特典はSCP-096「シャイガイ」の生写真＆ポストカード5種

一部書店限定の特典として、作中にも登場するSCP-096「シャイガイ」の「事案096-1-A」生写真風カードと、オブジェクトのポストカード5種（うち1種をランダムで配布）をご用意。

対象店舗は画像をご覧ください。

ますます勢いが止まらないSCP。オリジナルストーリーで展開する異常存在の世界をぜひお楽しみください。

※本書の掲載内容はSCP Foundation、SCP財団を原作とし、CC BY-SA 3.0に準拠しています。

【本書概要】

■タイトル：『SCP特クラ 異常存在の教室 01.シャイガイ』

■原作：波摘

■漫画：増田 羊栖菜

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2025年10月14日（火）

■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）

■判型・ページ数：A5判・182ページ

■ISBN：9784791634262

