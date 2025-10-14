ねづっちさんが地方・中小企業のマーケティングを支援！IPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」に参画

株式会社Wunderbar

地方企業・成長企業の認知獲得・売上向上に特化したIPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」を運営する株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長尾慶人）は、有限会社プロデューサーハウスあ・うん（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関口雅弘）と業務委託契約を締結しましたことを発表いたします。今回の提携により、「Skettt」を通して、ねづっちさんの宣伝素材を利用することが可能になりました。

ねづっちさんが「Skettt」に参加

Wunderbarでは、「Skettt」を通じて、エンターテインメント業界に「DXによる新たな広告手段」を提供することで、顧客企業とタレント・プロダクション双方に新たな市場機会を創出し、IPの可能性の拡大を図りたいと考えています。

この度、当サービスのコンセプトに賛同していただいた有限会社プロデューサーハウスあ・うんとの契約締結により、新たにねづっちさんの広告用宣材画像の利用が可能となりました。

▼ねづっちさんについて

※カジュアルスタイル2パターン、スーツスタイル2パターンの4つの衣装で合計素材数250点以上が利用可能となる予定

URL：https://skettt.com/talent/nezucchi

タレントプロフィール：

1975年東京都日野市生まれ。1997年に芸人デビューし、「ととのいました！」のフレーズと共に披露する即興なぞかけで一躍注目を集め、2010年「ユーキャン新語・流行語大賞」TOP10入り。寄席、テレビ、ラジオ、ライブ、YouTube、TikTokと多方面で活躍。2024年「芸術選奨文部科学大臣新人賞」を受賞。柔道三段、趣味は大相撲・野球観戦。独自の芸で脳活と笑いを届ける実力派。

タレント起用で地方・中小企業を支援。「Skettt」誕生の背景

SNSの普及により人々が日々受け取る情報量が増加している現在、競合との差別化・認知施策はあらゆる企業にとって重要性が増しています。

しかし、これまで認知度拡大やPRに効果的な「タレント起用」は、高額な費用、期間の制約、起用するまでの工数、事務所とのコネクションなどの障壁により、利用が大手企業に限定されており、地方・中小企業は自社のブランディングに特に課題がありました。

「Skettt」の仕組み

そこで、より多くの企業にIP活用の観点から包括的なマーケティング支援を届けるために、IPマーケティングプラットフォーム「Skettt」を開発しました。

エンタメDX事業に取り組む私たちが、企画・戦略の立案からタレント素材の提供や効果検証まで一気通貫してサポートすることで、中小・地方企業のマーケティング向上を目指します。

企業の認知やブランディングの課題を解決する「Skettt」とは

「Skettt（スケット）」は、事務所提携数150社・交渉可能タレント数5000名以上のIPマーケティングプラットフォームです。

東京都中小企業振興公社からの正式評価、及び日本SDGs協会より認定も受けており、中小・地方企業を主に対象としたマーケティング支援に特化しております。

「Skettt」の特徴

１.業界No.1の事務所提携数・タレント数・素材数

・事務所提携数は150社以上

・交渉可能タレントは5000名以上

・各タレント250枚以上の素材や、画像素材以外のテンプレも提供可能



２.利用期間・条件の柔軟性

・1か月からお試し検証利用可能

・契約から最短即日で素材提供が可能

・「〇〇アンバサダー」などのクレジット表記不要

・オプションで素材活用以外のSNS投稿・タイアップ動画・アンバサダー契約等も相談可能

３.コンサルティング・企画

・企画・戦略の立案から素材提供、施策実行、効果検証まで一貫したマーケティング支援

「Skettt」は、タレントの価値をデジタル化することにより、エンタメ業界の構造的課題を解決し、5年・10年先のエンターテイメントと企業をデジタルで繋ぐ、次世代を担うサービスを目指しています。

詳細を見る :https://skettt.com/

「Skettt」を利用したクリエイティブ事例

「Skettt」を利用した事例として、ブランディングバナーを紹介します。その他WebサイトやSNS投稿等はもちろん、等身大パネルや看板など、オンライン・オフラインの全媒体に契約期間中、無制限で素材をご利用いただけます。

「Skettt」であらかじめ用意している素材を活用することで、撮影時には写っていなかった特定の商品をまるで身につけているかのように表現することも可能です。

▼藤本美貴さん

以下は、藤本美貴さんがスマートフォンを持って撮影した画像を活用し、脱毛器を持っているように見える広告を制作した事例です。

タレント「藤本美貴さん」のクリエイティブ事例

タレント「藤本美貴さん」のクリエイティブ事例の元画像

その他の導入事例を見る :https://skettt.com/case-study

株式会社Wunderbarについて

株式会社Wunderbarは、渋谷を拠点とするIPテック・スタートアップです。

世界有数のIP（知的財産）大国である日本。

デジタル技術の進化により、IPはさらにその存在感と価値を増しています。

IPは、人々の日常に彩りを添え、人生を豊かにするかけがえのない存在です。

Wunderbarは、「次世代のIPエコシステムを創る」というミッションを掲げ、その価値を支えることで、IPを取り巻くすべての人に笑顔を届けます。

会社名：株式会社Wunderbar

本社：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 10階

代表者：代表取締役 長尾 慶人

会社URL：https://wunderbar.co.jp/

Skettt：https://skettt.com/

Skettt Column：https://skettt.com/column

JAPAN SKETTT. PROJECT：https://japan-project.skettt.com/

TEL：03-6824-0597