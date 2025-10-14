仙台で気仙沼出身者が再会・交流　“いまの気仙沼”を知れる一日を仙台で開催！

気仙沼市

2025年11月1日（土）、仙台市のenspace（エンスペース）において、気仙沼市移住・定住支援センターMINATOは「仙台で気仙沼出身者に会いたい！2025」を開催します。

仙台圏に暮らす気仙沼出身者が集い、ふるさとの思い出や現在の活動を語り合う、ギャラリー形式のカジュアルな交流イベントです。



1．イベントの目的

本イベントは、仙台圏に暮らす気仙沼出身者同士がつながりを深め、地域への想いを再確認することを目的に開催します。

気仙沼の魅力を再発見し、将来的な移住・定住や地域との関わりづくりのきっかけをつくります。

2．開催概要

● 日時 ：2025年11月1日（土）10:00～17:00

● 会場 ：enspace 2階イベントスペース（仙台市青葉区国分町1-4-9 enspaceビル）

● 参加費 ：無料（出入り自由）

● 主催 ：気仙沼市移住・定住支援センター MINATO

3．イベント内容

● 気仙沼の“今”を伝える展示

● ホヤぼーやグッズ販売

● 気仙沼ZINEの販売

● 気仙沼の食・お菓子おふるまいTIME

● ホヤぼーやグリーティング（写真撮影OK！）

● 気仙沼かかわりポートフォリオ展示

4．来場特典

当日、 LINE公式アカウント を登録した方に オリジナル限定ステッカー をプレゼント！

5．参加方法とタイムライン

参加費：無料（出入り自由）

申し込み：Peatixにて事前登録を受付中 https://peatix.com/event/4619073(https://peatix.com/event/4619073)

イベントタイムラインはこちら

6．開催の背景と想い

気仙沼市ではこれまで、移住・定住促進や関係人口の創出を積極的に進めてきましたが、“気仙沼出身者のみ”を対象にした仙台での交流イベントは今回が初開催です。

仙台圏に暮らす出身者の中には、

「離れていても気仙沼を応援したい」

「いつか何らかの形で関わりたい」

という声が多く寄せられています。

その想いに応え、もっと気軽に“気仙沼とのつながり”を感じられる機会を届けたい。

そんな気持ちから、このイベントが企画されました。

気仙沼を“離れていても好き”でいてくれる人たちが、世代や立場をこえて語り合える一日を目指しています。



7．イベント広報

イベントの様子は Instagram・Facebook で随時発信予定！

ぜひフォロー＆シェアをお願いします。

Instagram：@海と暮らせば(https://www.instagram.com/minato_kesennuma/)

Facebook：気仙沼市移住・定住支援センター MINATO(https://www.facebook.com/minato.kesennuma/?locale=ja_JP)



友達や家族とお誘い合わせのうえ、気軽に遊びに来てください！

【問い合わせ先】

気仙沼市移住・定住支援センター MINATO（運営：一般社団法人まるオフィス）

〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1‑11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F

TEL・FAX：0226‑25‑9119

E-mail：info@minato‑kesennuma.com