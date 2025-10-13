「時間割も成績表もない」驚きの教室――授業の概念をくつがえす学習スタイルで、子どもたちはどう変わったのか？ そこから見えてきた課題は？

株式会社ベビーカレンダー

2020年度から新しい学習指導要領が実施され、知識を一方的に受け取るのではなく、子どもたち自らがさまざまな問いを立てて調べたり考えたりしながら進めていく学び方である「探究的な学び」に重点が置かれるようになりました。しかし、未だ知識偏重型の学校教育から抜け出せていないようにもみえます。

子どもたちの学び方をめぐって多くの議論が交わされる中で、「時間割も成績表もない」学級づくりに挑戦したのが、神奈川県茅ヶ崎市の公立小学校教員である山田剛輔先生です。

時間割がなくても授業はできる？――当たり前をくつがえした教室の実態

1時間目は国語、2時間目は算数――。そんな当たり前が存在しない教室が神奈川県茅ヶ崎市の公立小学校にあります。その教室で教鞭をとっているのが山田剛輔先生です。山田先生の授業では複数の教科を融合させた「プロジェクト」を軸に、子どもたち自身が問いを立て、学びを深めていきます。しかし保護者世代が受けてきた授業とはまったく異なるスタイルに、最初は「これで大丈夫なの？」と不安を感じる方も多いはずです。

しかし実際には、学習指導要領の内容はしっかりカバーされ、子どもたちの学ぶ意欲は高まり、「学んだことが役に立つ」実感を持てるようになったそう。「いったいどんな授業をしているの？」「保護者の反応は？」そんな疑問に、山田先生が詳しく答えてくださいました。

保護者が直面するリアルな悩みにも回答――「こんなとき、山田先生ならどうする？」

今回の特集は、授業スタイルの紹介にとどまりません。

・子どもの「辞めたい」。どう対応すべき？

・未就学児にも勉強はさせたほうが良い？

・小学校入学前にやっておくべきことは？

・子どもの 「やりたくない」をどう受けとめる？

など、子育て中の保護者が日々ぶつかる壁について、教育現場の最前線に立つ山田先生に率直な意見を聞いてみました。子どもの成長を第一に考え、保護者の不安にも真摯に向き合ってきた山田先生。その答えは、親子で一緒に考え、歩んでいくためのヒントに満ちています。

▼山田剛輔先生インタビュー記事はこちら

時間割や成績表を廃止した公立小学校。子どもに表れた驚きの変化とは？【山田剛輔先生インタビューvol.1】

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/96700

2025年10月12日から、毎週日曜日に配信予定です。

＜配信スケジュール（毎週日曜配信）＞

※第2回以降は順次公開予定。公開後、記事下部よりリンクします。

10月19日(日)

学校内でただひとり、異なるスタイルの授業を実施！教員や保護者の反応は！？【山田剛輔先生インタビューvol.2】

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/96701

10月26日(日)

時間割のない授業を実践した先生が苦言！子どもをダメにする親の関わり方はズバリ…？【山田剛輔先生インタビューvol.3】

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/96702

11月2日(日)

お願い！これだけはやめて！教育現場からの警鐘。早期教育の落とし穴とは？【山田剛輔先生インタビューvol.4】

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/96703

ベビーカレンダー編集長 二階堂美和

教育は、多くの保護者が直面する大きなテーマのひとつ。「のびのび育ってほしい」と願う一方で、「小さいうちから知識を身につけさせるべきか」と悩む声も多く聞かれます。探究的な学びが重視される今も、現場では知識偏重の教育スタイルが根強く残っています。

そこで今回は、時間割も成績表もない授業を実践する山田剛輔先生にお話を伺いました。印象的だったのは「辞めたい」と言う子どもへの向き合い方。先生の言葉には、子どもが自分で道を選び、生きる力を育むためのヒントが詰まっています。

これをお読みになって、ぜひ当事者であるママやパパだけでなく、社会全体ができることを一緒に考えるきっかけになれば幸いです。ベビーカレンダーは、これからもママ・パパとともに、子どもたちの未来を考え、発信し続けていきます。

