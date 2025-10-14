『映画 ギヴン 海へ』より、描き起こしデフォルメイラストを使用した缶バッジにアクリルグッズをはじめ、ぬいぐるみ用サイズのパーカーなどが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年10月14日（火）から、『映画 ギヴン 海へ』より、新商品を販売開始いたします。
可愛いデフォルメイラストのアイテムや「ギヴン」のバンドロゴマークグッズをラインナップ。
▼商品販売ページ
ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼商品一覧
●『映画 ギヴン 海へ』 バンドロゴ ビッグシルエットパーカー ギヴン ブラック
ブラックボディのフロントに「ギヴン」のバンドロゴを大胆にプリント。ビッグシルエットが程よいルーズ感を演出してくれる1枚。
販売価格：7,150円（税込）
サイズ：約身丈73cm 身巾63cm 肩巾55cm 袖丈64cm（フリーサイズ）
製品素材：綿100％
●『映画 ギヴン 海へ』 バンドロゴ ビッグシルエットパーカー ギヴン ブラック ぬいぐるみ用サイズ
ブラックボディのフロントに「ギヴン」のバンドロゴを刺繍でデザイン。ぬい活に大活躍の1枚。
販売価格：1,980円（税込）
サイズ：
フード口 ：20cm
胴まわり：14cm
裾幅：12cm
製品素材：綿95%、ポリウレタン5%
●『映画 ギヴン 海へ』 デフォルメアクリルブロック
全4種。描き起こしデフォルメイラストを使用したアクリルブロック。並べて可愛いアイテム。
販売価格：1,320円（税込）
サイズ：
鹿島 柊：約H65mm×W45mm
八木玄純：約H57mm×W40mm
村田雨月：約H64mm×W43mm
吉田由紀：約H62mm×W46mm
製品素材：アクリル
●『映画 ギヴン 海へ』 デフォルメダイカットスマホステッカー
全4種。描き起こしデフォルメイラストを使用したダイカットスマホステッカー。全種集めたくなるアイテム。
販売価格：550円（税込）
サイズ：
鹿島 柊：約H70mm×W59mm
八木玄純；約H65mm×W55mm
村田雨月：約H70mm×W57mm
吉田由紀：約H68mm×W52mm
製品素材：塩ビ、紙
●『映画 ギヴン 海へ』 デフォルメ缶バッジ
全4種。描き起こしデフォルメイラストを使用した缶バッジ。全種集めたくなるアイテム。
販売価格：550円（税込）
サイズ：約54mm ⌀
製品素材：PET、紙、ブリキ、鉄
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年10月14日（火）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年12月中旬より順次配送開始予定
・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼「ノイタミナアパレル」とは
2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。
2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。
公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel?ref_src=twsrc%5Etfw)
公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914