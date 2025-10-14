産業クラスターの未来を支える AIデータ社『AIファクトリー群戦略』で企業内AI内製化を実現 - 金属加工、眼鏡産業、楽器産業など、地域産業×ホワイトラベルAI群で日本のものづくりとサービスを次世代へ
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本各地の産業クラスターを対象にした「AIファクトリー群戦略」を正式に発表しました。
本戦略は、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤とした『AIファクトリー』を活用し、企業内AI内製化を地域産業に根付かせる新モデルを実現するものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331675&id=bodyimage1】
■背景：産業クラスターの課題とAIの役割
日本には、燕三条の金属加工、鯖江の眼鏡産業、浜松の楽器産業など、世界に誇る地域産業クラスターが存在します。しかし、これらは以下の課題に直面しています。
● 人材不足：熟練者の高齢化と若手不足
● 属人化：ノウハウが個人に依存
● 紙文化・非効率：現場にデジタル化が浸透していない
● データ散在：生産・流通・販売データが分断されている
AIファクトリー群戦略は、これらの課題を解決し、地域産業を次世代につなぐAI基盤を提供します。
■製品概要：「AIファクトリー群戦略」とは
● 72業界対応のホワイトラベル群を展開
● 地域クラスターごとに特化したAIテンプレートを提供
● 最短1日で企業内AI内製化を実現
● DXに加え、GX/ESG・知財・証跡・法令対応も包括
■地域産業クラスター例：
● 金属加工クラスター（燕三条）：品質管理と輸出証跡をAIで効率化
● 眼鏡産業（鯖江）：設計データとブランド保護をAIで一元化
● 楽器産業（浜松）：設計・製造・販売データをAIで連携し、国際展開を支援
■導入効果
● 企業内AI内製化により、外部依存から脱却し、独自のノウハウをAIに蓄積
● 地域全体の競争力強化：各社が共通基盤を持つことで国際競争に対応
● GX/ESG対応：環境データや証跡をAIで自動処理し、グローバル基準に準拠
■今後の展望
AIデータ社は、AIファクトリー群戦略を通じて、日本全国の産業クラスターに企業内AI内製化を普及させます。これにより、日本の製造・サービス産業を再編し、「ラストワンマイルのAI活用」を担う存在として、日本発の産業AI標準を確立します。さらに、このモデルを海外市場へ展開し、「クラスター× AI」の世界的標準を目指してまいります。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
