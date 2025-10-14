小型家電市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月06に「小型家電市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。小型家電に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
小型家電市場の概要
小型家電市場に関する当社の調査レポートによると、小型家電市場規模は 2035 年に約 3,055億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 小型家電市場規模は約 2,055億米ドルとなっています。小型家電に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、小型家電市場シェアの拡大は、急速な都市開発と、住宅空間におけるポータブルで便利な家電製品の需要増加によるものです。これに加え、発展途上国の消費者の可処分所得の増加も、家庭やオフィスで使用するポータブル電気機器の需要増加に貢献しています。小型家電には、オーブン、ブレンダー、電気調理器、ヘアドライヤー、掃除機などが含まれます。これらの小型家電は、調理、パーソナルケア、掃除など、個人の様々なニーズに応えます。
小型家電に関する市場調査では、ハンドヘルド製品の普及と家電業界の拡大により、市場シェアが拡大する見通しも示されています。
小型家電は使いやすく、設置スペースも少なく、メンテナンスも容易です。製品は、家庭用キッチン家電からパーソナルケア機器まで多岐にわたります。これらの製品は、快適性、利便性、使いやすさを追求して設計されています。メーカーがスマート技術を製品に組み込み、カスタマイズ機能を提供することで、今後需要が拡大すると予想されます。
さらに、家電業界の成長も、これらの市場の拡大に起因しています。デジタル技術の普及は、住宅および商業施設における先進的で省エネな製品の消費増加につながっています。
しかし、市場プレーヤー間の競争激化は、今後数年間の市場成長を阻害する主な制約要因となることが予想されます。世界の小型家電市場は非常に細分化されており、新規参入企業も急速に増加しています。多くのeコマースプラットフォームがエントリーレベルのブランドのプロモーションを開始しているため、大手グローバルメーカーは小規模ブランドと競合しています。これにより、小型家電製品のサプライチェーンが混乱します。
小型家電市場セグメンテーションの傾向分析
小型家電市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、小型家電の市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー別、アプリケーション別、動作モード別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
