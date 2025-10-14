TVアニメ「WIND BREAKER」Vol.21がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年10月9日（木）に配信を開始したLINE着せかえTVアニメ「WIND BREAKER」Vol.21が、2025年10月9日（木）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331618&id=bodyimage1】
株式会社インクルーズは280社900超の多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「WIND BREAKER」Vol.21
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=9a641903-bce2-4a42-9881-32327bae3ae8
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「WIND BREAKER」
“街の英雄”は、新たな闘いへ――
週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」人気ランキング首位常連で
単行本は発売即重版連発の超話題作！
にいさとるによって人気連載中のヤンキー漫画「WIND BREAKER」。
孤独な不良高校生・桜は、ケンカのてっぺんを目指して、
超不良校として名高い風鈴高校にやってきた。
しかし、現在の風鈴は“防風鈴ボウフウリン”と名付けられ、街を守る集団に変わっていた。
“防風鈴ボウフウリン”の一員として街の人々との触れ合いを重ね、
獅子頭連との闘いを経て、少しずつ成長していく桜が、級長として新たな敵に立ち向かう！
【OFFICIAL SITE】https://wb-anime.net/
【OFFICIAL X】https://x.com/winbre_sakura
（C）にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ