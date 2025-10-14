どこからが浮気？どのくらいの既婚者が浮気している？｜既婚者の「浮気の定義」と「浮気率」が判明！7,000人のアンケートから見えた既婚者の浮気事情
結婚と浮気に関する実態調査（第1報）
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営しているレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区、https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2025年9月に20代～50代の既婚者男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。既婚者が結婚後の浮気についてどのように考えているのか、「浮気の定義」や「浮気率」に関する調査です。今回はその第1報をご紹介します！
結婚後、誰もがパートナーに「浮気をして欲しくない」という気持ちがあるでしょう。しかし、世間にはそうならない実態も多くあります。果たして、世の既婚者はどれだけ浮気をしているのか、なぜ浮気をするのか、その実態を明らかにしたいというのが本調査の目的です。
第1回のテーマは「浮気の定義と浮気率」。浮気を調べるためには、浮気の定義を明らかにしなければなりません。しかし、どこから浮気になるかは個人の価値観や基準によって様々であり、性別や年齢による違いも大きいと思われます。また、結婚などの人生のビックイベントを経験したりすることで価値観や基準が変化することもあるでしょう。
そこで今回は、既婚者の「浮気」に対する共通認識（スタンダード）を明らかにし、そのうえで、既婚者の浮気率を算出したいと考えます。
夫婦間で「浮気」をめぐる行き違いが生じないよう、また「浮気」をめぐる問題が解決に進むよう、今回の調査結果を参考にしていただければ幸いです。
＜結果のポイント＞
「自分以外の異性と性的関係を持ったら」浮気と定義する人は60%程度
→ 女性のみの回答では64%と6割を上回る人が浮気と定義
→ 世代別でみると40代は64%、50代は69%とこちらもそれぞれ6割を上回る人が浮気と定義
→ 属性別でみても7割を超えることのない浮気認定率の低さ
「自分以外の異性とキスやハグをしたら」浮気と定義する人は52%程度
→ 女性のみの回答では60%近くの人が浮気と定義
→ 世代による大きな違いはなく、それぞれ48%～56%程度の人が浮気と回答
「異性に恋愛感情を抱いている様子がみられたら」浮気と定義する？
→ 3番目に浮気と考える人が多い回答で45%を占める
→ 結婚年数に関わらず、42％～51%程度の割合で浮気と定義する結果
「パパ活やママ活で性的関係を持ったら」浮気とする属性の違いによる浮気の定義
→ 全体では、43%近くが浮気と定義した
→ 男性が選ぶ選択肢＆50代が選ぶ選択肢としては、3番目に多い浮気の定義となった
→ 年齢が高くなるにつれ浮気と考える傾向となり、若くなるにつれ浮気と考える割合は低い
→ 20代30代にとってはパパ活ママ活での性的関係より恋愛感情のあるスキンシップのほうが浮気と考える傾向
既婚者の浮気率は17%
→ 男性の浮気率は23%程度で既婚者男性の10人に2人以上が浮気したことがある
→ 男性の浮気率は女性の浮気率の倍となった
愛情なし結婚夫婦、愛情あり結婚夫婦よりも浮気率2倍！
→ 「愛情はなく結婚した人」の浮気率は30%
配偶者疑ったことがあるのは20代30代の女性が多い
→ それぞれ17%～19%と平均を上回る結果である
今後「浮気したい」と考えるのは男性が多い
→ 女性に比べ3倍近くも多い結果となった
→ その背景には奥さんの妊娠の関わりも大きい
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第1報）
調査期間 ：2025年9月17日～2025年9月25日
調査対象者 ：20～59歳の男女7,000人（男性3,500人、女性3,500人）