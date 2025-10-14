【新横浜プリンスホテル】料理長たちのスペシャルメニューを堪能するブッフェ「CHEF’S FESTIVAL 2025 ～Philosophy～」開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、「ブッフェダイニング ケッヘル」（2F）にて、2025年12月1日（月）から2026年1月31日（土）まで、料理長スペシャルメニューをご堪能いただけるブッフェ「CHEF’S FESTIVAL 2025 ～Philosophy～」を開催いたします。

CHEF’S FESTIVAL 2025 ～Philosophy～

忘年会や新年会など、ご友人や同僚、ご家族とのお食事会の機会が増えるこの季節に合わせ、当ホテルを代表する各料理長特別メニューの数々をブッフェ形式でお楽しみいただけるフェアをご用意いたしました。

鶏モモ肉の栗と林檎のガランティン（ホテル料理長 守信大）サクラマスのマリネと炙りマグロのケッヘル風瞬間スモーク コンソメゼリーとレフォールクリームで（ブッフェダイニング ケッヘル料理長 竹田卓）

当ホテルの料理長たちが当フェアのために考案した、熟練の技とセンスが光るメニューをご提供いたします。ホテル料理長 守信大が考案する、“鶏モモ肉の栗と林檎のガランティン”は、栗と林檎をコニャックで香り付けし、食材のアロマを感じられる一品。当レストラン料理長 竹田卓は “サクラマスのマリネと炙りマグロのケッヘル風瞬間スモーク コンソメゼリーとレフォールクリームで”は、食材を目の前でスモークしてご提供する見た目も楽しめるメニューを考案。また、当レストランのシグネチャーメニューである国産牛ローストや、寿司職人が目の前で握る寿司カウンターなど、充実したパフォーマンスメニューもお楽しみいただけます。

国産牛ローストのカッティング寿司職人が目の前で握る寿司

料理長たちの自慢の逸品をこの機会にぜひご賞味ください。

料理長フェア「CHEF’S FESTIVAL 2025 ～Philosophy～」 概要

【期 間】 2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

※2025年12月20日（土）～25日（木）、12月31日（水）～1月4日（日）は除外日

【時 間】 ランチ11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)／

ディナー5:00P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

【場 所】 ブッフェダイニング ケッヘル（2F）

【料 金】 ランチ1名さま\5,000より／ディナー1名さま\7,500より

【ご予約・お問合せ】 レストラン予約係 TEL：045-471-1115（受付時間10:00A.M.～5:00P.M.）

【メニュー内容】（一例）

◆料理長メニュー

・ハーブの香りを纏ったしっとりとしたローストポーク（ホテル料理長 守信大）

・鶏モモ肉の栗と林檎のガランティン（ホテル料理長 守信大）

・サクラマスのマリネと炙りマグロのケッヘル風瞬間スモーク コンソメゼリーとレフォールクリームで（ブッフェダイニング ケッヘル料理長 竹田卓）

・豚タンの塩麴マリネ ナポリ風ジェノバ煮込み（ブッフェダイニング ケッヘル料理長 竹田卓）

・鰆江戸甘味噌難波焼き（日本料理 羽衣料理長 横川雄一）

・チョコとヘーゼルナッツのパルフェ（シェフパティシエ 岡野千寿夫）

◆その他のおすすめメニュー

国産牛ロースト ポテトグラタン添え 2種のソースとレフォール、きのことほうれん草のパルミジャーノレッジャーノリゾット、新横浜宴会中華の海老マヨネーズ、新横浜宴会中華の魯肉飯、握り寿司、中華風茶碗蒸し ほうれん草の白湯餡、和牛のすき焼き風 温泉卵添え、味噌ちゃんこ鍋、カブと人参のポタージュ、ケッヘルおすすめビーフカレー、他

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料(13％)を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目食物アレルギー(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点（10月14日）の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。