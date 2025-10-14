【アニメ最新情報】「New York Comic Con」にてアニメ『ニワトリ・ファイター』英語吹替版を先行上映！ガールズバンドDARUMA Rollin′のOP楽曲も配信開始！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載し、2026年春にアニメ化が決定している世界的ベストセラー作品『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）。現地時間の2025年10月9日（木）から10月12日（日）まで開催されたアメリカ最大級のポップカルチャーイベント「New York Comic Con」にて、アニメ『ニワトリ・ファイター』英語吹替版の第1話が先行上映されました。
アニメオープニング映像と共に、バンドごとインドネシア・ジャカルタへ移住したことでも注目を集めるガールズバンド・DARUMA Rollin'によるオープニング楽曲「What's a Hero?」も初公開。これを記念して、10月10日（金）より「What's a Hero?」の90秒Ver.が各種ストリーミングサービスで配信中です。楽曲配信に合わせてYouTubeでもオープニング映像がご覧いただけます。
【楽曲・アーティスト情報】
■楽曲情報
作詞：0C
曲名：What's a Hero?（90秒Ver.）
作曲：DARUMA Rollin'/高橋浩一郎
編曲：DARUMA Rollin'/高橋浩一郎
アーティスト：DARUMA Rollin'
配信先リンク：
https://roosterfighter.lnk.to/whatsahero
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331593&id=bodyimage1】
■アーティスト情報
葛藤・成長・再生をテーマに、体当たりで挑戦を続ける、3人組ガールズバンド、DARUMA Rollin'。世界での活動を見据え、2025年インドネシア・ジャカルタに移住し、現地でのリアルな交流と体験を通じ、暮らしや文化に根ざしたアーティスト活動を展開中。
ボーカル：0C ギター：Natsumi ドラム：SAE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331593&id=bodyimage2】
■オープニング映像公開
楽曲の配信に合わせ、オープニング映像をYouTubeにて公開いたしました。主人公のケイジを始め、「ニワトリ」たちのかわいいダンスにご注目ください。
公開先リンク：https://youtu.be/YcKd9Y5cOrE
【アニメ情報】
■あらすじ
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた “鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。 街を破壊され、絶望に暮れる人々。 誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が！ 「テメーら、トサカにきたぜ！！」 人類の前に降り立った、小さな希望。それは一羽のニワトリだった！！！！
■スタッフ
● 原作：『ニワトリ・ファイター』
● 原作者：桜谷シュウ
● 監督：鈴木大介
● シリーズ構成：瀬古浩司
● プロデューサー：ジョセフ・チョウ
● アニメーション制作：サンジゲン
● 企画：SOLA ENTERTAINMENT
● 製作：VIZ Media, ヒーローズ
アニメ『ニワトリ・ファイター』公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式Ｘ：https://x.com/niwatorifighte1
アニメPV第一弾：https://youtu.be/SszaEjs037c
PV第2弾：https://youtu.be/Fj8bDAJzT7A
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331593&id=bodyimage3】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
