中国ドラマ「君夢～殿下と私の幸せな結末～」10月13日よりBS11+で見放題配信開始｜主演はショートドラマ界の王子イエン・ズーシエン
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年10月13日（月）より中国ドラマ「君夢～殿下と私の幸せな結末～」の見放題配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331514&id=bodyimage1】
（C） Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.
中国ドラマ「君夢～殿下と私の幸せな結末～」の解説
『情刺 愛讐の宮廷』『致命遊戯』のイエン・ズーシエン＆『コウラン伝 始皇帝の母』『太陽と月の秘密～離人心上～』のリン・シンイー主演！女性恐怖症の殿下と新人漫画家のあり得ない恋路を描く、話題の異世界ラブコメ時代劇！！
自作の歴史漫画の世界に入り込んだうえ、ヒロインになってしまった白柚可（はく・ゆうか）。現実の世界に戻るには、主人公の睿（えい）王・許澤羽（きょ・たくう）に心のこもった口づけをしてもらうこと。しかし彼は、触れられただけでも気絶してしまうほどの女性恐怖症だった…。
奇想天外な世界観と甘々な定番ラブコメ展開が楽しい『君夢～殿下と私の幸せな結末～』は、いま話題のショートドラマ。主演は、『情刺～』のヒットで“ショートドラマ界の王子”と呼ばれるイエン・ズーシエンと、キュートな魅力あふれる子役出身のリン・シンイー。監督は、『唐天遠のステキな災難～Love Is All～』『花散る宮廷の女たち～愛と裏切りの生涯』などに携わったジャン・ティンフーが務めた。
現実世界で白柚可が憧れている出版社社長が許澤羽にそっくりだったり、漫画の世界で張り合う相手が柚可の嫌いな編集者だったりと、遊び心も満載の１本となっている。物語は、歴史漫画の世界に迷い込んだ新米漫画家と、戦神と称されながらも女性恐怖症の睿王殿下との、無理ゲーな恋模様を中心に進んでいくが、２人が政争に巻き込まれ、何度も危機を迎える―といった宮廷ドラマらしいサスペンスもあり。白柚可と許澤羽の恋の結末は？ 白柚可は現実の世界へと戻ることができるのか？ １話10分前後のテンポのよい展開で一気見必至！
シリーズキャスト
リン・シンイー（林虵宜）『コウラン伝 始皇帝の母』
イエン・ズーシエン（厳子賢）『情刺 愛讐の宮廷』
リー・ボーイエン（李柏言）『度華年 The Princess Royal』
ホー・シー（何適）『神隠し』
リウ・ビンルー（柳丙璐）『長相思』
リー・チアン（李墻）『宮廷恋仕官～ただいま殿下と捜査中～』
ハン・ウェンウェン（韓文文）
ワン・ジアマオ（王嘉懋）
シリーズスタッフ
監督：ジャン・ティンフー（張庭夫）『唐天遠のステキな災難～Love Is All～』（執行監督）
脚本：ヤオヤオ（妖妖）、ジャン・ウェンジュー（張文珠）、イエン・ペイ（燕培）、スー・モン（蘇夢）、ホアングーニアン（黄姑娘）
撮影監督：モー・ミンフォン（莫明峰）『陳情令』
アクション監督：ワン・シアオワン（王暁旺）
美術監督：ジン・タオ（金韜）『王朝の陰謀 判事ディーと天空のドラゴン』
衣装デザイン：チェン・フイジュン（陳慧君）
【配信開始日】
2025年10月13日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/unspeakable-longing?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/unspeakable-longing?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ