慢性疾患の負担増加と革新的な治療法の登場により、貧血治療薬市場は2033年までに301億米ドルを超えると予測
世界の貧血治療薬市場は今後10年間で大幅な成長が見込まれており、最近の市場分析によると、市場規模は2024年の157億米ドルから2033年には301億米ドルへと急拡大し、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測されています。
この力強い成長は、慢性腎臓病（CKD）、がん、炎症性疾患といった慢性疾患（貧血と関連することが多い疾患）の罹患率増加に加え、ヘルスケアに対する意識の高まり、そして生物学的製剤、遺伝子治療、低酸素誘導因子（HIF）安定剤といった新たな治療法の登場に起因しています。
世界的な貧血負担の急増が市場ダイナミクスを加速
貧血は世界で最も蔓延している血液関連疾患の一つであり、世界で約16億人が罹患しています。特に発展途上国では、鉄欠乏症や栄養失調による貧血発症率の上昇が続いており、効果的な貧血管理への需要は依然として高まっています。
さらに、先進国では高齢化が進み、併存疾患の影響で貧血になりやすい人口が増えていることも、貧血治療薬の消費量増加の一因となっています。医療制度が診断と治療への取り組みを強化する中で、今後数年間でジェネリック医薬品と特許医薬品の両方の需要が急増すると予想されています。
貧血治療におけるイノベーションが競争環境を変革
貧血治療薬市場は、革新的なパイプラインの開発と規制当局の承認取得によって、ダイナミックな変革を遂げています。ロキサデュスタット、バダデュスタット、ダプロデュスタットなどのHIF-PH阻害剤の登場はパラダイムシフトをもたらし、従来の赤血球造血刺激因子（ESA）に代わる新たな経口治療選択肢を提供しています。
一方、鎌状赤血球症およびサラセミアに対する遺伝子治療、そして鉄剤を用いた治療法の研究は、バイオテクノロジー大手や製薬会社から多額の投資を集めています。これらの治療の進歩は、治療効果の向上だけでなく、地域を超えて対象患者基盤の拡大につながることが期待されています。
鉄剤が引き続き優勢、しかし生物学的製剤も勢いを増す
薬剤の種類別では、特に鉄欠乏性貧血や慢性疾患性貧血の患者においては、鉄サプリメントとESAが依然として主流です。しかし、生物学的製剤と先進治療薬は、特に腫瘍関連貧血や腎合併症といった複雑な疾患において、ますます注目を集めています。
市場はさらに経口剤と注射剤に細分化されており、病院では注射剤が依然として大きなシェアを維持していますが、外来診療や在宅ケアモデルでは、特に臨床インフラが限られている新興市場において、経口剤の採用が拡大しています。
北米とアジア太平洋：成長のツインエンジン
地理的に見ると、北米は依然として最大の市場であり、医療費の高騰、大手製薬企業の進出、そして革新的な治療薬の急速な導入がその牽引役となっています。米国食品医薬品局（FDA）は、新薬の承認を迅速化する上で重要な役割を果たし、好ましい規制環境を提供しています。
一方、アジア太平洋地域は、貧血による負担の深刻さ、啓発キャンペーンの活発化、政府支援によるスクリーニング対策、そしてインド、中国、インドネシアといった国々における手頃な価格の医薬品の普及拡大により、最も急成長しているセグメントとして浮上しています。
貧血治療薬市場における主要企業
アムジェン社
ファイザー社
グラクソ・スミスクライン社
バイオコン社
ブルーバード・バイオ社
