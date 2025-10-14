TVアニメ『進撃の巨人』のキャラクターを起用した「3 o’clock」新商品の第2弾を発売！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツが展開するブランド「3 o’clock（スリー・オクロック）」より、TVアニメ『進撃の巨人』のキャラクターを起用した新商品の第2弾が発売されます。描きおろしイラストではクッキーを焼くエレンと、それを食べるリヴァイの様子が描かれます。さらにエレン、リヴァイに加えミカサ、アルミン、エルヴィン、ハンジなど6名のキャラクターたちがジンジャーブレッドクッキーに扮したミニキャライラストも展開します。

予約販売期間は【2025年10月14日（火）12：00～10月31日（金）12：00】まで。詳しくはブランド公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。

■取扱商品■

●3 o'clock 進撃の巨人 缶バッジ（エレン/リヴァイ）

各550円（税込）

●3 o'clock 進撃の巨人 ワイヤーアクリルキーリング（エレン/リヴァイ）

各990円（税込）

●3 o'clock 進撃の巨人 ミニキャラ缶バッジ（エレン/ミカサ/アルミン/リヴァイ/エルヴィン/ハンジ）

各550円（税込）

●3 o'clock 進撃の巨人 ミニキャラBIGアクリルスタンド（エレン/ミカサ/アルミン/リヴァイ/エルヴィン/ハンジ）

各1,320円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

■予約販売期間■

2025年10月14日（火）12：00～10月31日（金）12：00

公式サイト他にて受注

■関連リンク■

【ゲツオシマート 公式サイト】

https://gets-oshi.com/

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/