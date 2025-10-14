沖縄を舞台に総合芸術家アリカワコウヘイとステップゴルフがコラボ

ステップゴルフ株式会社

全国の打席数700超、累計会員数10万人規模の世界最大級のインドアゴルフスクール・ステップゴルフは、この秋、総合芸術家・アリカワコウヘイとコラボし、沖縄にインドアゴルフスクールの常識を覆す新たな店舗をオープンいたします。

アーティスト・アリカワコウヘイの作品テーマである「ALL FOR HAPPY！！ー すべては幸福のためにあるのだー」「WELL BEING」と、ステップゴルフが掲げる「ゴルフを親子三世代で楽しめるものに」「ゴルフを通じてよりWell-beingな社会を実現する」という目的が合致したことで、今回のコラボが実現いたしました。新店舗は現在施工中。間もなく発表される新店舗を、どうぞお楽しみに！

＜アリカワコウヘイ プロフィール＞

1978年沖縄県出身。沖縄県那覇市で育ち、現在は茨城県つくば市在住。大学卒業後、人生の大きな挫折を機に独学/ 路上で絵を描き始める。2005 年から地元沖縄で続けているセルフプロデュースによる大規模個展「EXPO(TM)」は世代を超えた来場者から長く支持され毎年12,000人超（累計200,000人）を動員する。

＜ティザー動画はこちら＞

■ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、136店舗、708打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数（98,483名 2025年10月時点） とインドアゴルフスクールでは世界最大級の規模を誇っています。

今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-beingとしての役割へも活動の場を広げていきます。

