地球をテーマにした屋内型こどもの遊び場「ちきゅうのにわ 柏店」11月7日（金）イオンモール柏にオープン

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2025年11月7日（金）、「イオンモール柏」(千葉県柏市)に、屋内型こどもの遊び場「ちきゅうのにわ 柏店」（以下、当店）をオープンいたします。

「ちきゅうのにわ」は、0歳から12歳までの子どもとそのファミリーを対象に、地球や自然をテーマにした、遊んで学べるプレイグラウンドです。今回、千葉県内で３店舗目の出店となります。

●「ちきゅうのにわ」コンセプト

「ちきゅうのにわ」は、０歳の赤ちゃんから12 歳を対象に、子どもとファミリーが夢中であそびながら地球の面白さや自然の大切さが学べるプレイグラウンドです。2023 年３月に１号店「ちきゅうのにわ 東京ソラマチ店」をオープンし、今回が15店舗目となります。「氷山」「火山」「地層」など自然をモチーフにした各エリアには、氷山をイメージした滑り台やボールが飛び出す火山、砂に触れる感覚を楽しめる砂場、定期的に開催するSDGs や自然の大切さを学べるワークショップなど、屋内にありながら自然とふれあうように子どもたちの「こころ・からだ・あたま」の成長を促す、楽しいあそびがたくさん詰まっています。

●ちきゅうのにわの８つのエリアと地球の面白さに満ちた遊びのコンテンツ

１.空エリア

広大な空を思わせるエントランス。ちきゅうのにわの遊びの世界へ、ご案内します。

２.火山エリア

マグマが噴火する火山をイメージしたエリア。ボールが飛び出す火山があるボールプールで、エネルギーを発散できます。

３.地層エリア

想像力と創造力が培われる砂遊びができる砂場コーナー。砂は安心の抗菌砂です。椅子に座って遊べる砂遊びコーナーは車いすでもご利用可能です。

４.氷山エリア

氷山をイメージした氷山スライダーを滑ったらそのまま広いボールプールの海にダイブ！バズーカ風空気砲で的当てゲームも楽しめます。

５.北極エリア

北極の海をイメージしたエリア。巨大な氷をモチーフにした大きなふわふわのドーム、ふわふわ漂う風船が楽しい遊具「ふわふわ風船ドーム」、世界のメーカーから厳選した知育玩具を取り揃えたエリア。

６.森エリア

ここでは地球のことが学べるイベントやワークショップを毎日開催します。空中散歩を楽しめるグライダーはお子さまに大人気！

７.都市エリア

フラワーショップ、スーパーマーケット、アイスクリームショップなど本格的ななりきり遊びができるコーナー。

８.山エリア

０～2 歳専用のボールプールと遊具があり、小さなお子さまも安心して遊べます。

●赤ちゃん連れのファミリーも安心！施設内に「ベビールーム」を完備

施設内には、おむつ交換ベッド、給湯器、授乳スペースを備えたベビールームを完備しており、赤ちゃん連れのファミリーがゆったりと快適にお過ごしいただけます。

●「こころ・あたま・からだ」を育むイベントやワークショップを毎日開催

毎日様々なイベントやワークショップを開催いたします。地球のことを楽しく学べるイベントや、廃材を利用した作品づくりなど、子どもたちの創作意欲をかきたてるワークショップが満載です。作品づくりはもちろん、自分のアイデアや工夫した点をみんなの前で発表する時間もご用意。創作の楽しさだけでなく、表現する喜びを通じて、お子さまの社会性や自主性を育みます。

●ちきゅうのにわ 柏店 概要

施設名：ちきゅうのにわ 柏店

所在地：千葉県柏市豊町2丁目5番25号 イオンモール柏 2階

対象：０歳～12歳のお子さまとその保護者さま

（０歳のトットット会員のお子さまは無料です※年齢がわかる証明書をお持ちください）

営業時間：10時～20時（最終受付19時）

ちきゅうのにわ 柏店店舗トップページ：

https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa/kashiwa/

ちきゅうのにわ ご利用料金

・上記料金は、子育て応援アプリ「トットット」に会員登録された方の会員価格です。入場当日にご登録いただいた場合も、当日から会員料金が適応されます。

・一般の方は、お子さま1名さまにつき＋200円となります。

・０歳はトットット会員に限り、入場無料です。(入場時に年齢が分かる証明書のご提示が必要です)

※必ず保護者さま(16歳以上)が1名付き添いでご利用ください。

※お連れの13～15歳の方は大人料金で入場可能です。

※スクールホリデー期間（春休み・GW・夏休み・冬休み等）は平日でも休日料金となります。

※2025年10月時点の料金です。最新の料金は公式サイトをご確認ください。

●当社が運営している子育て応援アプリ 「トットット」でスタンプを貯めてオトクにあそべる！

0歳からの子育て応援アプリ「トットット」とは？

「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やおトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることで当社が運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。

「トットット」アプリをダウンロードし、お子さまの情報を登録していただくと…

１. アプリのダウンロード＋会員情報登録で、翌日から使える値引きクーポンをプレゼント！

２. プレイグラウンドのご利用でお子さま1人につき1日最大1スタンプがたまり、

５個たまると次回使える値引きクーポンをプレゼント！

３. おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！

４. 子育てに役立つ情報を配信！

※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。 ※クーポンは翌日付与となります。

※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。

※0歳は1歳の誕生月の月末までです。

※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。

トットット特設WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/tottotto/

障がい者割引について

当店では、障がい者割引を行っております。

内容：障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID、各種受給者証をご提示の方とご同伴者（1名さま）は、最初の基本料金および延長料金が半額になります。

●イベントまたはワークショップを実施してくださる団体を募集中

当店では、子どもたちが楽しみながら地球や自然、文化などに興味を持つことを目的に、毎日様々な「こころ・あたま・からだ」を育むイベントやワークショップを開催予定です。イベントやワークショップを通じて、地域コミュニティとのつながりを深めていきたいと考えています。つきましては、イベント又はワークショップを実施してくださる地元の企業さま、団体さまを募集しております。ご興味がある方は、以下のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先：chikyuunoniwa@aeonfantasy.jp

【募集要項】

１．募集団体：ちきゅうのにわのテーマである、「地球」、「自然」、「文化」、「SDGs」に関連した内容のイベントやワークショップや体験イベントを開催してくださる地元の企業、団体、大学・専門学校

２．募集基準：次の基準を満たす団体を募集いたします

・12歳以下のお子さまが参加可能な内容のイベントやワークショップを開催できること

・過去イベント実施実績があること

３．謝礼・交通費：応相談

４．その他：・施設内での勧誘、セールスはお断りいたします

・団体の活動内容又は実施内容がコンセプトに合わない場合はお断りする場合もございます

株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,274店舗（2025年9月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。