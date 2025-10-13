“ヒアルロンメイク”とは？ 「入れてないのに、入れたみたい」注射もメスも使わない立体メイク術。メイクレッスンPulipが提案するヒアルロンメイクが話題に。

株式会社Second Orderヒアルロンメイクのビフォーアフター

メイクスクール「Make Lesson Pulip（メイクレッスン プリップ）」では、ヒアルロン酸注入をせずに“自然な若見え”を実現する独自メイク術『ヒアルロンメイク』を開発しました。中目黒を拠点に、30代～50代女性の間で「入れてないのに入れたみたい」と話題を呼び、テレビや雑誌関係者の注目が高まっています。

■ ヒアルロンメイクとは

「メイクで、立体感は取り戻せる」

ヒアルロンメイクとは、ヒアルロン酸注入をしなくても、ツヤ・光・影のコントロールだけで“自然なハリ・ぷっくり感”を再現するPulip独自の技術です。顔の骨格・筋肉・加齢変化を分析し、「ヒアルロンポイント」と呼ばれる立体の要所を見極めて、プロが丁寧に光と影を仕込みます。結果、メスも注射も使わずに、“注入級の立体感”と“無理のない若見え”を叶えることが可能になりました。

■ 時代が“注入からメイクへ”

ヒアルロンメイクのビフォーアフター

美容医療が一般化する一方で、「自然な若返り」や「ノンリスクでの変化」を求める女性が急増しています。ヒアルロンメイクはそんな時代のニーズに応える、“新しい美容選択肢”として注目を集めています。

実際に施術を受けた女性からは、

「鏡を見て“私まだいける”と思えた」

「顔が立体的になって若く見えるのに、ナチュラル」

などの感動の声が寄せられています。

■ Pulip代表 TOMOMI コメント

Pulip代表 TOMOMI

いま、30代後半～50代の女性が口を揃えて言うのは、“昔より顔が平面的に見える”“疲れて見える”という悩み。でも、実はメスを入れなくても、光と影の入れ方だけで印象は大きく変わります。私たちは、“注入しないヒアルロン”という新しい概念で、女性がもっと自分を好きになれるきっかけを作りたいと思っています。“若さ”ではなく、“自信”を取り戻すメイク。それがヒアルロンメイクです。

■ ヒアルロンメイクが注目される理由

・ 「整形ではないけど、確実に変わる」

・ 「ノーダウンタイムで即実感」

・ 「注入に抵抗のある女性でも安心」

・ 「美容クリニック帰りのような立体感」

・ 「顔が明るく、若く見える」

SNSでも“整形級メイク”や“光で入れるヒアルロン”というワードが拡散中。

テレビ特集での「新しい美容トレンド」「注入に頼らない若見え術」としての紹介も期待されています。

■ 今後の展開

Pulipでは、今後ヒアルロンメイク技術の全国展開を予定。オンライン講座化、全国の美容家向け認定制度も準備中です。年内にはオンライン講座・認定講師制度の構築も進め、“注入に頼らない立体メイク文化”を日本に広げていく予定です。2026年には、「入れない美容」の普及を目指し、“ヒアルロンメイクアワード”の開催も予定しています。美容医療に頼らない立体メイク文化を日本中に広げていく計画です。

【店舗情報】

Make Lesson Pulip 中目黒店

所在地：〒153-0051

東京都目黒区上目黒3-1-10 ヴェルデナポリ104

公式サイト：https://pulip.jp

Instagram：@make.lesson.pulip

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社Second Order PR担当

TEL：03-6910-8921

MAIL：info@pulip.jp