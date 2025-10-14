菱田蒸溜所初のモルト100％ ニューボーン「菱田蒸溜所 ニューボーン Prelude3」を11月4日(火)より発売いたします。

天星酒造株式会社

天星酒造株式会社(本社：鹿児島県大崎町)が運営するウイスキー蒸溜所「菱田蒸溜所」は、2025年11月4日(火)より新商品「菱田蒸溜所 ニューボーン Prelude3」を発売いたします。

■菱田蒸溜所

菱田蒸溜所は創業1901年の焼酎蔵、天星酒造内に2022年に新設されたウイスキー製造所。平成の名水百選選出の「普現堂(ふげんどう)湧水源」由来の超軟水で仕込む、鹿児島県大隅半島のモルト・グレーンウイスキー蒸溜所です。

■製品について

当社のウイスキー事業は2022年11月の初蒸留で幕を開け、モルトならびにグレーンウイスキーを製造してまいりました。この度発売いたします商品は、熟成期間3年未満と短い原酒を使用した「ニューボーン」ではございますが、鹿児島県大隅半島の温暖な気候の元育まれたウイスキーは、短熟でも豊かなキャラクターが現れております。菱田蒸溜所の貯蔵施設「有明エイジングセラー」内で21ヶ月、PXシェリー樽で熟成させた当蒸溜所初のモルト100％のニューボーンです。

有明エイジングセラー



■製品情報

商品名：菱田蒸溜所 ニューボーン Prelude3

規格：ニューボーン

原材料：モルト(イギリス産)

内容量：700ml

アルコール度数：47％

ボトリング本数：2,000本

希望小売価格：5,500円＋税

■テイスティングコメント

(監修：長濱蒸溜所チーフブレンダー 屋久 佑輔氏)

●アロマ：PXシェリー樽由来の濃厚な甘みが全体を包み、ドライフルーツや黒糖の香りが広がる。温かい気候で熟成が進んだことによる力強い樽感(バニラ、蜂蜜、カラメル)がしっかりと感じられ、トロピカルフルーツの要素が調和。ダークチョコレートやアールグレイを想わせる深みある余韻が続く。



●テイスト：口に含むと、リッチでコクのある甘みが広がり、ダークチョコレートや干しブドウを想わせるシェリーカスク由来の香りが漂う。ほのかな渋みと紅茶のようなアロマが奥行きを生み、若々しい力強さとオーク樽のウッディな余韻が調和。温暖な熟成環境が生む滑らかな舌触りと重厚なボディが印象的。

【天星酒造株式会社(菱田蒸溜所)】

1901年初代松永貞信が現在の地、大崎町菱田で酒類製造業を創業。1954年三代目松永貞雄が株式会社を創設。2022年には同敷地内にウイスキー製造部門「菱田蒸溜所」を新設。国内外の人々に愛される蒸溜酒をお届けすべく挑戦を続けています。

【会社概要】

会社名：天星酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 森藤 雅礼

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町菱田1270

TEL ：099-477-0510

FAX ：099-471-6100

URL ：https://tensei-shuzo.com

【本件に関するお問合せ先】

会社名：株式会社都光(菱田蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel ：03-3833-3541

Fax ：03-3832-6930

Mail ：toko-eigyo@toko-t.co.jp