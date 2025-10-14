声と物語で勝負する、新世代の“覆面”歌い手オーディションが開催決定！審査員は大人気歌い手グループ「成人男性三人組」

Link-Uグループ株式会社

Link-Uグループ株式会社のグループ会社で、VTuberやストリーマーを活用したファン共創型プロモーションを展開する株式会社Romanz（本社：東京都千代田区、代表者：鈴木 悠暉、以下 Romanz）は、新世代の“覆面”歌い手グループオーディションを開催いたします。

コンセプトは「声に物語をもつ才能の発掘」、最大の特徴は“覆面”であること。参加者は顔を出さず、仮面をつけたまま審査に挑み、合格後もそのままデビューとなります。

審査員を務めるのは、YouTube総再生回数1億6千万回を超え、ハイトーンボイスで人気を集める実力派歌い手グループ「成人男性三人組」です。審査にとどまらず、“伴走者”として参加者のデビューを後押しします。

応募は10月31日（金）まで受付中。オーディションの様子は、YouTubeなどの各種SNSにて順次公開予定です。

（１）本オーディションが目指すもの

「声に物語をもつ才能の発掘」

目指すのは、ただ歌が上手いだけではなく、声そのものに人生や物語が宿る――

そんな新しい歌い手の誕生です。

評価の基準となるのは、音域の広さやテクニックだけではありません。

応募者一人ひとりが歩んできた挫折や苦難、そこから生まれる表現力と個性こそが選考の中心となります。

審査員は人気の歌い手成人男性三人組。

彼ら自身もまた、過去にチャンスを得られなかった時代や大きな挫折を経験しながら、

それを乗り越えて今の活動へとつなげてきた人物たちです。

本オーディションを通じて、あなたの声に刻まれた物語を、歌として、アーティストとして、我々と一緒に未来へと響かせてください。

私たちは、あなたの人生そのものをステージへと昇華させる瞬間を楽しみに待っています。

（２）審査員の「成人男性三人組」について

今回のオーディションで審査員を務めるのは、YouTubeやTikTokを中心に幅広い活動を展開する歌い手グループ 「成人男性三人組」。

ウォルピスカーター、えるの、りする、そして謎の存在ニャンヤオチューから成る彼らは、それぞれが異なる個性と物語を抱えながら、ユーモアと歌声で多くのファンを魅了してきました。

「成人男性三人組」が担うのは、単なる審査員ではなく、応募者の人生や挫折をアーティスト活動に昇華させるための伴走者としての役割。自らの歩みを糧に、これからデビューを目指す歌い手たちにとっての道しるべとなります。

- 公式ホームページ：https://seijindansei3.com/▼成人男性三人組が語る、オーディション開催の背景や想い[動画: https://www.youtube.com/watch?v=erOMVQDG0Fs ]

（３）オーディション募集要項

（４）会社概要

- 募集テーマ声に物語をもつ、新たな才能の発掘。Youtube等各プラットフォームでの放送を通じて選考を行い、新たな男性歌い手グループのデビューを目指します。- 応募資格- - 2025年10月10日時点で満15歳以上の男性（He/Him）またはノンバイナリー（They/Them）- - 国籍不問（ただし日本語でのコミュニケーションが可能な方）- - 芸能事務所やプロダクションに所属・契約していない方（契約中の場合は所属先の許可証明が必要）- - 心身ともに健康で、長期のレッスン・収録に参加可能な方- - オーディション過程で撮影・収録された写真・映像・音声が、Web・SNS・放送・広告などで使用されることに同意できる方- - 合格後、主催者が指定する時期に行われるトレーニング合宿・収録（日本国内および国外を含む）に参加可能な方- - 未成年者（18歳未満）の場合、保護者の同意書を提出できる方- 募集期間2025年10月10日（金）～10月31日（金）23:59まで- 応募方法公式サイトの専用フォーム【https://seidan-audition.com/】より、必要事項を記入の上、指定の応募フォームよりご提出ください。※郵送・持ち込みによる応募は不可- 選考の流れ（予定）- - 書類審査：プロフィール・音源審査- - 一次審査（11月上旬ごろ）：対面またはオンラインでの面接・歌唱審査- - 二次審査（12月中旬ごろ）：対面オーディション・・歌唱審査- - 三次審査（12月末ごろ）：対面オーディション・・歌唱審査- - セミファイナル・ファイナル（2月末ごろ）：合格発表（生配信での予定）※選考内容・スケジュールは運営の判断で変更・中止となる場合があります。- 注意事項- - 応募はお一人様一回限りとし、重複応募は無効となります。- - 選考結果は通過者のみにご連絡いたします。個別の問い合わせには応じられません。- - 提出書類・データは返却いたしません。選考終了後はプライバシーポリシーに基づき廃棄・削除します。- - 選考過程における交通費・宿泊費・通信費は応募者負担とします。ただし、最終審査以降で合理的に必要と認められる費用については主催者が負担する場合があります。- - オーディション参加中の事故・怪我・疾病について、主催者は故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。- - 応募内容の虚偽申告、迷惑行為、反社会的勢力との関与、または本プロジェクトの目的に照らして不適切と判断される行為が判明した場合、応募資格や合格を取り消すことがあります。- - 合格者は、主催者または主催者が指定する事務所との専属契約を締結していただきます。契約条件に同意いただけない場合は合格を取り消します。

【株式会社Romanzについて】

Romanzは、VTuberやストリーマーなどを活用し、ゲームやマンガなどのエンターテインメント分野を中心に、ファンと企業をつなぐ共創型プロモーションの企画・運営・コンサルティングを行っています。近年では、美容品や食品メーカー、電力会社など、エンタメ業界以外の企業との取り組みも増えており、多様な業界に向けた企画支援を展開しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38982/table/102_1_b4c107b6984457f84b18ebbe6d680ab3.jpg?v=202510141256 ]

【Link-Uグループ株式会社について】

当社グループは「あらゆる価値を解放し、ココロ震える体験を世界に。」をパーパスに、独自のテクノロジー・コンテンツ・プラットフォームを無限に組み合わせ、国内外に向けたプロダクト開発、マンガ・Webtoonコンテンツ制作、マーケティングなど多岐に渡る分野において、新たな未来を創り続けるグループです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38982/table/102_2_cfb674991a80bf0da36a76cbbf170795.jpg?v=202510141256 ]