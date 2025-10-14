メガネブランド「Zoff」とファッションブランド「Ameri」ディレクター黒石奈央子が初のコラボレーション　アイウェアコレクション「Zoff｜Naoko Kuroishi」

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、ファッションブランド「Ameri」のディレクターとして活躍する黒石奈央子との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜Naoko Kuroishi」全20種のWEB受注予約受付を、2025年10月22日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで開始します。

幅広い層から支持を集めるファッションブランド「Ameri」および、ヴィンテージアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のディレクターとして活躍する黒石奈央子との初のコラボレーションアイウェア「Zoff｜Naoko Kuroishi」は、「ちょっとの喜び ちょっとの楽しさ ちょっとの自信。あなたの日常に“ちょっと”の輝きを。」をコンセプトに、Zoffと黒石奈央子が初めてタッグを組んだコレクションです。昔から愛されてきた定番の玉型を現代的にアレンジし、細部までこだわったデザインを質感豊かに仕上げました。メガネ3型10種、サングラス3型10種の全20種をラインアップしています。

｜概要

- 商品名｜「Zoff｜Naoko Kuroishi」- 種類・価格｜メガネ3型 全10種 \12,200、\14,400（セットレンズ代込）サングラス3型 全10種 \12,200、\14,400 ※＋\3,300～で度付きレンズへの変更が可能です。※オリジナルケース、メガネ拭き付き- 予約受付｜Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff and ST店- 予約期間｜2025年10月22日（水）11：00～2025年11月06日（木）23：59- 発送予定｜2026年6月中旬頃より順次発送予定- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/naokokuroishi.aspx※商品の詳細は特設ページをご覧ください

■限定3店舗でメガネの試着ができます

- 実施期間｜2025年10月22日（水）～2025年11月06日（木）- 対象店舗｜Zoff 原宿店、Zoff 高島屋 ゲートタワーモール 名古屋駅店、Zoff ルクア店

｜インスタライブ開催

2025年10月15日（水）18時頃に各アカウントから配信予定。

対象アカウント：@blackstone705(https://www.instagram.com/blackstone705/)、@zoff_eyewear(https://www.instagram.com/zoff_eyewear/)

■商品詳細

Detail Point

Point1｜全てのフレームに共通してテンプルに彫金を施し高級感を演出。Point2｜テンプルエンドは本人手書きの「ｎ」ロゴをさりげなくレーザーで刻印。

＃01 ZH251019 \14,400

定番のクラウンパント型にリングをモチーフとした合口パーツをあしらい、透明生地からのぞく芯金には彫金を施すことで、アクセサリーのような感覚で日常の装いにさりげない高級感をプラス。

ZH251019-50A1ZH251019-50A1

Naoko'sComment

ヨロイ部分に二重のリングをあしらったディテールが印象的なフレーム。大きすぎない程よいサイズ感で顔なじみが良く、アクセサリー感覚で楽しめる一本です。落ち着いたカラー展開で、日常のスタイリングにも自然に取り入れることができます。今回は重めのファーアウターに合わせ、クリアカラーをチョイスすることで抜け感を演出しました。

上からZH251019_14E1、ZH251019_64A1、ZH251019_11A1、ZH251019_50A1

＃02 ZF252019 \14,400

トレンドのツーブリッジ仕様を採用し、角をそぎ落とした丸みのあるシェイプで柔らかな印象に。華奢ながら存在感を放つ、ファッション性の高い一本。

ZF252019_56E2ZF252019_56E2

Naoko'sComment

角をそぎ落とし丸みを帯びたシェイプが、柔らかで上品な印象を演出する一本です。テンプルには繊細な柄を施し、他にはない特別なデザインに仕上げました。今回は秋冬スタイリングに欠かせない「赤×ゴールド」の組み合わせをセレクト。華奢なフレームだからこそ、レオパードなど存在感のあるアイテムと合わせバランスを楽しめるコーディネートをつくりました。

上からZF252019_15F1、ZF252019_56E1、ZF252019_56E2

＃03 ZY252024 \12,200

クラシカルなフロントシェイプに変化を加えたブリッジがヴィンテージ感を漂わせ、細身のメタルフレームがすっきりと洗練された印象を演出。

ZY252024_15F1

Naoko'sComment

トレンドのリムメタルを取り入れたリム型アイウェア。華奢ながらも存在感を放つデザインはファッション性が高く、温かみのあるアイテムとも好相性。今回はコーデュロイのアイテムと合わせてスタイリングしました。普段身につけるアクセサリーはシルバー派なので、アクセサリーとの相性も良く、とても気に入っています。

上からZY252024_15F1、ZY252024_56E1、ZY252024_57E1

＃04 ZA251G46 \12,200

エッジを効かせたフロントシェイプがスタイリッシュでクールな印象を与え、テンプルエンドにあしらったメタルパーツの輝きがさりげなく高級感を添える。

ZA251G46_14E1ZA251G46_14E1

Naoko'sComment

太めの黒縁にゴールドを効かせ、モードな印象に仕上げたサングラス。リムの上端はシャープに、下部はやわらかなカーブを描くことで、強さと柔らかさを兼ね備えたデザインに。顔まわりをすっきりと見せる横長のシルエットがこだわったポイントです。

上からZA251G46_14E1、ZA251G46_44A1、ZA251G46_42A1

＃05 ZO252G03 \14,400

異素材を組み合わせたコンビネーション型で、適度なボリューム感が目元を引き立て、丸みを帯びたシェイプがやわらかく上品な印象を演出。

ZO252G03_44C1ZO252G03_44C1

Naoko'sComment

ボストン型のサングラス。下部のカーブを強調することで華奢なフレームに柔らかさを添え、細身に仕上げたリムが繊細な印象を演出します。そこから続くスリムなテンプルとのバランスも美しく、軽やかな雰囲気を実現しました。シンプルでありながら洗練されたデザインは、幅広いコーディネートに取り入れやすい一本です。今回は存在感のあるレオパードのアイテムと合わせ、スタイリングにアクセントを加えました。

上からZO252G03_44C1、ZO252G03_42A1、ZO252G03_49A1

＃06 ZA251G45 \12,200

リムのトップからヨロイにかけて段落ちを施されたウェリントン型、程よいボリューム感でかけやすく、気品が漂う定番のモデル

ZA251G45_63A1ZA251G45_63A1

Naoko'sComment

多くの人がかけやすいウェリントン型サングラス。縁の上端に段差を加えることで顔に立体感をもたらすデザインが特徴です。テンプル内側に施した溝がさりげないアクセントとなり、程よいサイズ感で顔なじみも抜群。カラーによって印象を変えることができ、コーディネートが一層楽しくなる一本です。今回はモノトーンのスタイリングが単調にならないよう、アクセントになるカラーを取り入れました。

上からZA251G45_14E1、ZA251G45_63A1、ZA251G45_42A1、ZA251G45_41A1

｜付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネに、オリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセット。

｜黒石 奈央子 Ameri CEO/ディレクター

立命館大学経営学部卒業後、大手アパレルブランドのVMDを経て、独立。2014年10月、オリジナルブランド「Ameri」やヴィンテージアイテム等を取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」を立ち上げ、代表取締役兼ディレクターを務める。

｜お問い合わせ先

- オンラインストアについてのお問い合わせ ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）