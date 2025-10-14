子どもだけでも入場できる「スキッズガーデン」単独出店三井アウトレットパーク岡崎に11月4日（火）グランドオープン

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、11月4日（火）、「三井アウトレットパーク岡崎」（愛知県岡崎市）1階に、お子さまが一人でも入場してあそべるプレイグラウンド「スキッズガーデン」および、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」をオープンいたします。

●スキッズガーデン公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/skidsgarden/

●TOYS SPOT PALO公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

■お子さまひとりでも入場できるプレイグラウンド「スキッズガーデン」が三井アウトレットパーク岡崎に出店

「スキッズガーデン」は当社が運営する「お子さまひとりで入場できるプレイグラウンド」です。 保育士や幼稚園教諭、社内認定資格をもつ「プレイリーダー」がお子さまの遊びをサポートするため、３歳から小学２年生までのお子さまはひとりでご入場いただけます。

迫力あるネット遊具・スライダー・ボールプールや、バリエーション豊かなごっこ遊びコーナー、世界中から厳選した知育玩具を集めたトイコーナーと、子どもたちを夢中にさせるさまざまな遊びが充実しています。思いっきりからだを動かして遊ぶことも、あたまを使ってじっくり遊ぶこともできる時間制のプレイグラウンドです。

アミューズメント施設「モーリーファンタジー」に併設する時間制遊具施設として2009年にスタートして以来、「スキッズガーデン」はお子さまとそのファミリーの支持を得て、2025年9月末現在全国で55店舗を運営しております。

この度の、三井不動産グループの商業施設「三井アウトレットパーク」への出店は当社初となります。

■「スキッズガーデン 三井アウトレットパーク岡崎店」コンテンツネット遊具

空中を歩くような不思議な空間を、のぼったり歩いたり冒険してみよう！

ボールプール

人気のボールプールにはボールを天に向かって飛ばす遊具「のびキャノン」も。

ターザンロープ

風を切って爽快な気持ちになれるアスレチック。

なりきり商店街

お花屋さんやハンバーガーやさんなど想像力を育む６種類のごっこあそびができるコーナー。

トイコーナー

お子さまの思考力と創造力を育む、世界の知育玩具を厳選しました。

ふわふわ風船ドーム

カラフルな風船がふわふわと舞い上がる夢のような空間。子どもたちの歓声が絶えない、大人気のエリアです。

■「スキッズガーデン 三井アウトレットパーク岡崎店」店舗概要

所在地：愛知県岡崎市舞木町 岡崎本宿山中土地区画整理事業 6街区1画地

三井アウトレットパーク岡崎 1階

営業時間：10時～20時(最終受付：19時)

対象：０歳～小学２年生のお子さまとその保護者さま

料金：

・０歳は入場無料です。(入場時に年齢が分かる証明書のご提示が必要です)

・１グループにつき保護者さまは２名までご入場できます。

・お支払いは後払いです。

・スクールホリデー期間中は休日料金です。

・土・日・祝日は休日料金です。

■カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)」とは

どれを回す？ 何が出てくる？TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）には子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！いつ来ても楽しめる多彩なラインナップのカプセルトイ専門店です。

見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

■「TOYS SPOT PALO三井アウトレットパーク岡崎店」店舗概要

所在地：スキッズガーデン併設

営業時間：10時～20時

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,274店舗（2025年9月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。