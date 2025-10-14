タニウム合同会社とのシルバーパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、タニウム合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：原田英典、以下タニウム）とシルバーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とタニウムは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。

2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、タニウムのプロモーションも積極的に行ってまいります。

■会社概要

【日本法人名】 タニウム合同会社

【グローバル代表CEO】 ダン・ストリートマン

【日本法人 代表執行役社長】 原田英典

【所在地（日本オフィス）】 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー25F

【事業内容】 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

【URL】 https://www.tanium.jp/