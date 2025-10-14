【12/14開催・オンラインイベント参加者募集】「年末活動報告会2025 差別に抗う社会のために D4P Report vol.7」

認定NPO法人Dialogue for People

認定NPO法人Dialogue for People（D4P）は2025年もメディアNPOとして多様な活動を行ってまいりました。

国外では、昨年の年末年始にかけ、イラク北部クルド自治区、そしてパレスチナ・ヨルダン川西岸地区／イスラエルに赴き、取材を行いました。また、４月と10月には韓国で取材を行い、発信しました。

国内取材では、「加害の歴史」について現在も続く差別や排外主義に関する取材・発信に力を入れました。

戦時体制下で朝鮮人の強制労働が行われていた長生炭鉱（山口県）や、常磐炭田（福島県）、そして戦没者遺骨が残る土砂が基地建設に用いられようとしている沖縄などを訪れ、発信しました。

取材・発信事業以外では、3月にガザで暮らす家族をもつ人々のドキュメンタリー映画『Not Just Your Picture キラーニ 一家の物語』の上映会＆アフタートークイベントを開催しました。多くの方々にご参加いただき、私たちにできることは何かをともに考える機会となりました。また、昨年に引き続きパレスチナに生きる猫たちの姿を集めた写真展「パレスチナの猫」を開催し、10月からはその第2弾となる「パレスチナと猫」写真展も始まりました。

U30世代を対象とした『メディア発信者講座』を継続的に実施し、次世代に向けた事業にも引き続き力を入れています。

本報告会ではそうしたD4Pの2025年の活動について振り返るとともに、来年の活動の展望もお伝えいたします。随時チャット欄でのご質問もお受けいたします。（すべてのご質問にお答えできない可能性がある旨、予めご了承ください。）

みなさまのご参加をお待ちしております。

● 開催概要

- 開催日時：2025年12月14日（日）15:00～16:45（後日、申込者限定で１カ月間のアーカイブ公開）- お申込み：申し込みフォームはこちら(https://d4p-event20251214.peatix.com)開催場所： YouTube限定配信（要申込）- 参加費： 【一般】1,000円、【応援チケット】3,000円、【学生】無料（視聴における通信費用はご負担ください）- 視聴方法： YouTubeライブにて配信を行います。Peatixにてチケットを購入いただいた方に、配信開始の２時間前を目処に、一斉通知機能を利用して配信用のURLをお送りいたします。※14:00～14:50までにお申し込みの方は、14:55頃に配信用URLをPeatixからのメールにてお知らせします。※本イベントでは、UDトークを使用した日本語字幕提供をおこないます。- 申込締切日： 12月14日（日）15:00- 協力： 株式会社 LIFE.14（配信）

出演者

佐藤慧（D4P代表／フォトジャーナリスト）

安田菜津紀（D4P副代表／フォトジャーナリスト）

● 当日の内容（予定）

・パレスチナ・イラク・韓国・沖縄・福島など、国内外の取材報告

・2025年の活動報告

・2026年の活動予定

申込フォーム :https://d4p-event20251214.peatix.com



※本イベントは有料限定公開のため、お申し込みが必要です。なお、販売締切は当日12/8（日）15:00となっております。

※複数人でご視聴の際も、お一人さま１枚ずつチケットの購入をお願いします。

※お申し込み時及び当日に、参加方法等の案内メールをお送りいたします。@peatix.com及び@d4p.worldのドメインからのメールの受信ができるよう、メールボックスの設定を確認ください。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

【視聴に関しての注意事項】

１.パソコンまたはスマートフォンをご用意ください。

２.通信回線が安定したネット環境をご確認ください。視聴環境によっては、音飛び・ノイズが発生する可能があります。

３.開始時刻前までに、Peatixからお送りするメールの「イベント視聴ページに移動」をクリックし画面が開いたらそのままお待ちください。

４.配信用のページにて、時間を過ぎても画面が変わらない場合は、配信画面をクリックの上、画面左下の『ライブ』を一度クリックして、再読み込みください。

５.登録アドレスが携帯電話の方は、Dialogue for Peopleからメール（@d4p.world）とPeatixからのメール（@peatix.com）が受け取れるよう設定をお願いします。

本イベントについてのお問い合わせ先： event@d4p.world

認定NPO法人Dialogue for Peopleについて

世界の「無関心」を「関心」に変える

Dialogue for Peopleは、「すべての人の基本的人権が守られ、さまざま違いを越えて多様性が認められる世界」を目指し、さまざまな「伝える活動」を通して世界の「無関心」を「関心」に変えるための対話の礎を築く活動を行っている認定NPO法人です。フォトジャーナリストの安田菜津紀、佐藤慧が活動しています。

主に国内外の社会課題の取材・発信活動に加えて、継続的な社会のアップデートのため、次世代の発信を担う若者に向けた教育プログラムを提供しています。

