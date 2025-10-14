【フォーシーズンズホテル大阪】1年に1度の特別な日を彩るクリスマスケーキのご予約を10月15日（水）より受付開始

フォーシーズンズ ジャパンコレクションフォーシーズンズホテル大阪 ベーカリーショップ「ファリーヌ」のクリスマスケーキ4種

フォーシーズンズホテル大阪（所在地：大阪府大阪市北区堂島2丁目4-32、総支配人：アレスター・マカルパイン）は、いよいよ迎えるフェスティブシーズンに向けて、エグゼクティブペストリーシェフ ハーフィス・ラザリ率いるベーカリーショップ「ファリーヌ」のペストリーチームが、今年のクリスマス限定のラインナップを発表。クリスマスシーンに華を添えるクリスマスケーキのご予約を、2025年10月15日（水）より開始いたします。また、ギフトにぴったりの焼き菓子や伝統菓子も12月1日（月）よりご用意いたします。フォーシーズンズブランドならではのクラフトマンシップが詰まったクリスマスの逸品を、ご自宅でもお楽しみください。

クリスマスケーキ コレクションのご紹介

ノエル・ドリエン

クリスマスケーキ「ノエル・ドリエン」は新鮮な奈良県産苺「古都華」を使用。

心躍るような大阪のクリスマスを表現した、エレガントなホリデーケーキ。ふんわり軽やかなスポンジに苺ショートケーキの要素を組み合わせ、純白のシャンティクリームでやさしく包み込みました。トップには新鮮な奈良県産苺「古都華」と愛らしいオーナメントを飾り、華やかに仕上げました。

15 cm 12,000円 40台限定

ルージュ

クリスマスケーキ「ルージュ」は、苺・ラズベリー・クランベリーの酸味に、いちじくとアーモンドを添えた大人の味わい

輝く星々が夜空に浮かび上がるようなデコレーションと、赤と白のコントラストが、食卓をクリスマスムードに彩る華やかな一品。苺、ラズベリー、クランベリーの華やかな酸味に、いちじくとアーモンドの深みを重ねた、大人の味わいです。

15 cm 8,500円 20台限定

ブッシュ・ド・ノエル

クリスマスケーキ「ルージュ」はブロンドチョコレート「ヴァローナ・デュルセ」のムースが雪のようにやさしい口あたり。

ホワイトクリスマスをイメージした、雪のようにやさしい口あたりの純白のブッシュ・ド・ノエル。ブロンドチョコレート「ヴァローナ・デュルセ」を使ったクリーミーなムースの中に、シナモンブリュレ、オレンジガナッシュ、アーモンドクランブルを忍ばせ、味わいに奥行きをもたせました。フランスの伝統菓子に、現代的な感性を添えた一品です。

13cm 8,500円 30台限定

ピスタッシュ

クリスマスケーキ「ピスタッシュ」は、ピスタチオに、ブラッドオレンジやワインガナッシュ、チョコレートの香りが豊かな味わい

クリスマスツリーにサンタクロースやトナカイが飾られ、クリスマスの一幕のような華やかで遊び心あふれるケーキ。ピスタチオを主役に、ブラッドオレンジやワインガナッシュ、チョコレートの香りが織り成す豊かな味わいで、祝祭ムードにぴったりの一品。

14cm 8,500円 35台限定

クリスマスケーキのご予約・お問い合わせ

ご予約期間：2025年10月15日（水）～12月19日（金）

お渡し期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

06-6676-8591（レストラン予約）

restaurant.osaka@fourseasons.com

オンライン予約

https://www.tablecheck.com/ja/shops/jardin-fourseasons-osaka/reserve

フェスティブシーズンの伝統菓子

販売期間：2025年12月1日（月）～25日（木）

チョコレート＆オレンジ パネトーネ

「チョコレート＆オレンジ パネトーネ」自家製の天然酵母「リーヴィト・ナトゥラーレ」を用いてじっくり仕上げた逸品

チョコレート、オレンジピール、バニラの温かみあふれる味わいが豊かに広がる逸品。自家製の天然酵母「リーヴィト・ナトゥラーレ」を用い、エグゼクティブパティシエ・ハフィス・ラザリがじっくりと仕上げました。祝祭の季節にふさわしい、特別な味わいをどうぞご堪能ください。

500g 6,500円

シュトーレン

「シュトーレン」クリスマススパイスやマジパン、ラム酒にじっくり漬け込んだドライフルーツがたっぷり詰まっています

クリスマスの訪れを告げる、伝統的なドイツのお菓子。クリスマススパイスやマジパン、ラム酒にじっくり漬け込んだドライフルーツがたっぷり詰まっています。時を重ねるごとに風味が豊かに深まり、クリスマスの楽しみを待つ日々にゆっくり味わいたい一品です。

450g 4,500円

クリスマス限定 焼き菓子セレクション

ベーカリーショップ「ファリーヌ」が贈る、おひとつからお選びいただけるクリスマスモチーフの焼き菓子。ちょっとした贈り物や、ご自分へのご褒美にぴったりの小さな幸せをお届けします。

・ジンジャーブレッドマン クッキー 475円

・トナカイのチョコチップクッキー 435円

・もみの木の抹茶ショートブレッド 435円

・スノーマンのバニラショートブレッド 435円

フェスティブシーズンの伝統菓子・クリスマス限定焼き菓子セレクション お問い合わせ

ベーカリーショップ「ファリーヌ」について

ベーカリーショップ「ファリーヌ」内観

フォーシーズンズホテル大阪1階のロビーに隣接するベーカリーショップ。季節のペストリーや焼きたてパン、ケーキなどをテイクアウトのコーヒーと共にご用意。ご自宅にてホテルのお味を楽しめるオリジナル商品や、ギフトにも最適な焼き菓子などの商品もどうぞご活用ください。

【公式ウエブサイト】

https://www.fourseasons.com/jp/osaka/dining/lounges/farine/

フォーシーズンズホテル大阪について

「フォーシーズンズホテル大阪」メインエントランス

世界をリードするラグジュアリーホテルブランドである「フォーシーズンズホテルズアンドリゾーツ」は、現在47カ国に133ホテルとリゾートを運営しています(2025年4月現在)。「フォーシーズンズホテル大阪」は、日本で4軒目のホテルとして、歴史と文化が息づく水の都・大阪の堂島にアーバンラグジュアリーのアイコンとして2024年8月1日に誕生しました。和のエッセンスを取り入れた175室の客室(うちスイート27室)、モダン旅館を表現した全室畳敷きの特別コンセプトフロア「GENSUI(玄水)」、室内プール、温浴施設、スパ、ジム、貸切風呂を兼ね備えたウェルネスフロア、個性豊かな5つのレストラン&バー、自然光が降り注ぐ明るくオープンなボールルーム から高層階の眺望が特徴の小規模イベント向けのスカイサロン、大小さまざまな社交イベントやビジネスイベントに最適な宴会場施設にいたるまで、館内全てで日本らしさを取り入れた独創的な体験をご提供いたします。大阪の街並みを一望するダイナミックな眺望とのコントラストが、訪れるたびに新鮮な記憶を刻みます。

「フォーシーズンズホテル大阪」についての詳細は、下記をご覧ください。

公式サイト : https://www.fourseasons.com/jp/osaka/

プレスルーム: https://press.fourseasons.com/jp/osaka/trending-now/fact-sheet/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fsosaka/

※全ての料金は特記がない限り、消費税・サービス料が含まれた 総額表示となります。

