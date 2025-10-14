【冬季限定！】バラエティ豊かな食感を楽しめる！「チロルチョコ〈冬のバラエティパック〉」新発売♪
チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈冬のバラエティパック〉」を10月20日（月）より全国のコンビニエンスストアで発売します。
■商品の特長
新フレーバーの香ばしい甘みの“キャラメルアーモンド”を含む全４フレーバーがセットに！バラエティ豊かな冬の味を一度に楽しむことが出来ます♪
■冬のチロルを楽しもう！食感違いで食べ飽きないお得なパック♫
新フレーバーの〈キャラメルアーモンド〉、ワッフルクランチの食感がたまらない〈ザクザクいちご〉、優しいミルクの甘みとサクッと食感の〈ホワイトビス〉、チロルチョコファンから長年愛されるまろやかなくちどけが特徴の〈冬ちろる〉の全4種が楽しめるお得なパック！
■バラエティパックが冬仕様に！可愛いスノードームが目印♪
鮮やかなオーロラと可愛いスノードームが目印のパッケージ♪
アーモンドのキャラクター「ジョージくん」がスケートをしている可愛いイラストや雪だるまのイラストなどこの季節にしか手に入らない冬季限定デザインです！
※ホワイトビスの個包装デザインはランダム封入です。
■発売日
2025年10月20日（月）から全国のコンビニエンスストアで発売。
■価格
１袋 18個入り（ホワイトビス・ザクザクいちご：各5個、冬ちろる・キャラメルアーモンド：各4個）
324円（税込参考価格）
※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。
【チロルチョコ株式会社とは】
1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。
公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/
公式HP ：https://www.tirol-choco.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/
公式X ： https://twitter.com/TIROL_jp
公式LINE ：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true
公式TiKTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official