大阪・関西万博レガシー　空飛ぶクルマの展示を兵庫県淡路島へ空飛ぶクルマ「VX4キャビンモック」再活用

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 若本博隆）は、丸紅株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 大本晶之）とVertical Aerospace Group Ltd.（本社：英国ブリストル、CEO Stuart Simpson）が大阪・関西万博のパビリオン「空飛ぶクルマ ステーション」内で展示した、空飛ぶクルマ「VX4 キャビンモック」を、万博閉幕後に兵庫県淡路島にて再活用することを発表いたしました。

▲万博に展示された「VX4キャビンモック」▲10月11日に万博会場にて開催された発表会の様子

「VX4 キャビンモック」は、2025年8月1日よりパビリオン「空飛ぶクルマ ステーション」内に展示され、VX4 実機サイズの客室による搭乗体験で、フライト中の空飛ぶクルマ車内を体感いただける展示として、人気を博しました。

パソナグループは、2024年3月に淡路島にて開催された、関西圏初の「空飛ぶクルマ」無操縦者航空機の有人飛行実証を淡路市等とともに共催するなど、「空飛ぶクルマ」による新産業の創出や未来の観光インフラ、災害現場での実用化を目指す取り組みを続けています。さらに、大阪・関西万博のレガシーとして、「VX4キャビンモック」を兵庫県淡路島にて再活用することを決定。今月31日より開催するスポーツの祭典『UNDOKAI WORLD CUP2025』にて再展示いたします。

本イベントでの展示は、大阪・関西万博のレガシーを地域に還元するとともに、誰もが未来の移動を身近に体感できる機会を創出することを目的としています。

UNDOKAI WORLD CUPは、国籍・世代・障がいの有無を問わず多様な人々が集い、心身の健康と絆を育む国際的なスポーツイベントであり、その理念は、空飛ぶクルマが目指す“誰もが自由に移動できる未来社会”と深く共鳴しています。今回の展示を皮切りに、今後も順次再活用の機会を検討してまいります。

パソナグループは、人々が「からだ」・「こころ」・「きずな」のウェルビーイングを感じ、心身ともに健康であり続ける社会の実現を目指してまいります。

■（参考）『VX4キャビンモック』概要

Vertical社製VX4のキャビン（客室）を再現し、快適な未来の空の旅を映像とともに体験できる展示。シュミレーションでは、大阪・関西万博会場の夢洲から、神戸・淡路島・高野山を結ぶ空の旅を疑似体験することができる

製造：

Vertical Aerospace Group Ltd.

体験人数：

1回につき、最大4名

■（参考）『UNDOKAI WORLD CUP2025』概要

内容：

年齢・性別・国籍・障害の有無等を問わず誰もが楽しめる運動会競技（大玉転がし・玉入れ・二人三脚・障害物リレー等）を実施。様々なジャンルの料理が集結した飲食ブース、協賛各社が自社の商品やサービスを紹介するPRブースなどを設置

【運動会競技ブース】

約20競技を実施予定。賞品が獲得できる競技部門の1位から3位を表彰する

※一部競技では「キッズ部門（小学生）」「一般部門」の2部門に分けて実施

〇競技／一輪車競走・水運び・20ｍ走・担架競走・二人三脚・大玉転がし・玉入れ・大玉リレー・障害物リレー・スウェーデンリレー・キックターゲット・ストラックアウト・フリースロー・パン食い競走・綱引き 等

〇賞品／1位：淡路牛1年分、2位：お米1年分、3位：淡路たまねぎ1年分

※賞品獲得ができる競技のみを対象。対象競技は今後HPにて更新してまいります

【はじまりの島 あわヂカラ フェスティバル】

国生みの島と呼ばれる淡路島に全国のマスコットキャラクターが集結し、パフォーマンスや競技参加で地域のPRを実施

【ステージコンテンツ】【飲食ブース】【防災イベント】

※上記コンテンツの詳細は公式HPにて随時更新

費用：

大会および競技への参加は無料 ※本年度より一部、有料競技を開始予定

HP：

https://undokaiwc.com/

主催：

UNDOKAI WORLD CUP実行委員会（企画運営：株式会社パソナグループ）

お問合せ：

UNDOKAI WORLD CUP実行委員会事務局

E-mail info-undokai@pasonagroup.co.jp

備考：

・内容は現時点のもので変更になる可能性があります

・別途、公園入園料は必要です