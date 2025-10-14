埼玉県が魅力度ランキング全国最下位になったことを受け、おふろcafe など全6店の温浴施設で、埼玉県の魅力をPRするお風呂イベントを急遽開催

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、埼玉県のおふろcafe 各店、昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉、秩父湯元 武甲温泉、BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSEの全6店舗で、埼玉県の魅力を再発見できるお風呂イベントを開催いたします。




2025年都道府県魅力度ランキングにおいて、埼玉県は残念ながら全国最下位という結果となりました。しかし、埼玉県には全国に知られていないたくさんの良いところがあります！




今回のお風呂イベントでは、埼玉県に住み働く店舗スタッフたちが「私たちの埼玉の魅力」をひとつひとつ手書きで綴ったヒノキの入浴木をお風呂に浮かべます。埼玉トリビアや、地元愛溢れる埼玉県の魅力を、お風呂を通じてお届けします。入浴木は埼玉県の「木の町」ときがわ町のヒノキ間伐材を使用。ヒノキの香りに癒されながら埼玉県の魅力を再発見してください。




また、おふろcafe ハレニワの湯、秩父湯元 武甲温泉では埼玉県らしさを感じられる「草風呂（よもぎ風呂）」も同時開催します。魅力度ランキング全国最下位の結果も、明るく前向きに受け止め、埼玉らしい替わり湯を元気いっぱいにお届けします。




◎埼玉県の魅力を届けるヒノキ風呂



日時：2025年10月15日（水）～10月26日（日）



実施店舗：


おふろcafe utatane （さいたま市）


https://ofurocafe-utatane.com/




おふろcafe ハレニワの湯（熊谷市）


https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/




温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（神川町）


https://ofurocafe-hakujyu.com/




昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（ときがわ町）


https://tamagawa-onsen.com/




秩父湯元 武甲温泉（横瀬町）


https://www.buko-onsen.co.jp/




BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE（越生町）


https://opark.jp/




場所：男女浴室





◎草風呂（よもぎ風呂）


日時：2025年10月18日（土）～10月26日（日）の土日開催




実施店舗：


おふろcafe ハレニワの湯（熊谷市）


秩父湯元 武甲温泉（横瀬町）




場所：男女浴室





株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。
https://ondoholdings.com/