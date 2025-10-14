サニーズ、プライバシー管理ツール「Privaco（プライバコ）」ブラウザ版を正式リリース ～仮想メールアドレスやパスキーの保存に対応～

サニーズ株式会社

サニーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 望、以下「当社」）は、当社が提供するプライバシー管理ツール「Privaco（プライバコ）」のブラウザ版を正式リリースいたしました。

Privacoブラウザ版とは

Privacoブラウザ版は、パソコンやスマートフォンのブラウザから、Webサービスのパスワードやメールアドレスなどを安全に管理できるプライバシー管理ツールです。特にPCでは、Google Chrome拡張機能を活用することで、サービスへの登録・ログインがよりスムーズになります。

主な機能

・仮想メールアドレス

これまでのパスワード生成機能に加え、サービスごとに異なるメールアドレスも発行可能に。本来のメールアドレスを秘匿することでプライバシーを守り、迷惑メールや情報漏えいのリスクを大幅に低減します。生成したアドレス宛のメールは、普段利用しているGmailなどに自動転送されます。

・ログイン情報の自動生成機能

Webサービスの新規登録画面上で、ユニークなメールアドレスや強力なパスワードをワンクリックで生成可能。文字数や記号の有無もその場で調整できます。

※Chrome拡張機能が必要です。スマートフォンでのご利用は、今後提供予定のモバイルアプリをお待ちください。

・ログイン情報の自動保存・自動入力機能

Webサービスの新規登録時に入力したパスワードやパスキーを検知し、保存の可否を確認。保存した情報は、次回以降のログイン時に自動で入力候補として表示され、ワンクリックでログイン可能です。

※Chrome拡張機能が必要です。スマートフォンでのご利用は、今後提供予定のモバイルアプリをお待ちください。

Privacoの無料登録はこちら：https://privaco.jp/

Chrome拡張機能のダウンロードはこちら：https://chromewebstore.google.com/detail/idlkepmakfdkbbgododaimaihlilcmek

今後追加予定の機能

2025年10月以降、以下の機能の提供を予定しています。

・モバイル対応

専用アプリにより、スマートフォンでも自動生成・自動保存・自動入力が可能に。端末やOSに依存せず、どこからでも安全にアクセスできます。

・インポート・エクスポート

Googleパスワードマネージャーや1Passwordなどからの移行、Privacoから他サービスへの移行に対応予定。

・家族・グループ向けプラン

家族やチームでメールアドレスやログイン情報を共有可能に。万一の際には、情報を他メンバーへ安全に引き継ぐことができます。

会社概要

会社名：サニーズ株式会社（Sunnies Inc.）

代表者：中澤 望

設立：2024年5月2日

所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル8階

資本金：3,000万円（資本準備金含む）

事業内容：プライバシー・アカウント情報を管理するサービスの企画・運営

URL：https://sunnies.co.jp/

サニーズ公式Xアカウント：https://x.com/Sunnies_Inc

サニーズ公式Discord：https://discord.gg/jPaeeQ4hws

本件に対するお問い合わせ先

サニーズ株式会社 広報担当

Email：pr@sunnies.co.jp