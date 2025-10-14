サニーズ、プライバシー管理ツール「Privaco（プライバコ）」ブラウザ版を正式リリース ～仮想メールアドレスやパスキーの保存に対応～
サニーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 望、以下「当社」）は、当社が提供するプライバシー管理ツール「Privaco（プライバコ）」のブラウザ版を正式リリースいたしました。
Privacoブラウザ版とは
Privacoブラウザ版は、パソコンやスマートフォンのブラウザから、Webサービスのパスワードやメールアドレスなどを安全に管理できるプライバシー管理ツールです。特にPCでは、Google Chrome拡張機能を活用することで、サービスへの登録・ログインがよりスムーズになります。
主な機能・仮想メールアドレス
これまでのパスワード生成機能に加え、サービスごとに異なるメールアドレスも発行可能に。本来のメールアドレスを秘匿することでプライバシーを守り、迷惑メールや情報漏えいのリスクを大幅に低減します。生成したアドレス宛のメールは、普段利用しているGmailなどに自動転送されます。
・ログイン情報の自動生成機能
Webサービスの新規登録画面上で、ユニークなメールアドレスや強力なパスワードをワンクリックで生成可能。文字数や記号の有無もその場で調整できます。
※Chrome拡張機能が必要です。スマートフォンでのご利用は、今後提供予定のモバイルアプリをお待ちください。
・ログイン情報の自動保存・自動入力機能
Webサービスの新規登録時に入力したパスワードやパスキーを検知し、保存の可否を確認。保存した情報は、次回以降のログイン時に自動で入力候補として表示され、ワンクリックでログイン可能です。
※Chrome拡張機能が必要です。スマートフォンでのご利用は、今後提供予定のモバイルアプリをお待ちください。
Privacoの無料登録はこちら：https://privaco.jp/
Chrome拡張機能のダウンロードはこちら：https://chromewebstore.google.com/detail/idlkepmakfdkbbgododaimaihlilcmek
今後追加予定の機能
2025年10月以降、以下の機能の提供を予定しています。
・モバイル対応
専用アプリにより、スマートフォンでも自動生成・自動保存・自動入力が可能に。端末やOSに依存せず、どこからでも安全にアクセスできます。
・インポート・エクスポート
Googleパスワードマネージャーや1Passwordなどからの移行、Privacoから他サービスへの移行に対応予定。
・家族・グループ向けプラン
家族やチームでメールアドレスやログイン情報を共有可能に。万一の際には、情報を他メンバーへ安全に引き継ぐことができます。
会社概要
会社名：サニーズ株式会社（Sunnies Inc.）
代表者：中澤 望
設立：2024年5月2日
所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル8階
資本金：3,000万円（資本準備金含む）
事業内容：プライバシー・アカウント情報を管理するサービスの企画・運営
URL：https://sunnies.co.jp/
サニーズ公式Xアカウント：https://x.com/Sunnies_Inc
サニーズ公式Discord：https://discord.gg/jPaeeQ4hws
本件に対するお問い合わせ先
サニーズ株式会社 広報担当
Email：pr@sunnies.co.jp