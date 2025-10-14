【各日程2組限定】熱海海上花火大会を特等席で！東京ドームホテルと熱海後楽園ホテルが初コラボ、東京と熱海を巡る2泊3日の“Wリトリートプラン”を販売決定

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

熱海にある複合型リゾートATAMI BAY RESORT KORAKUENの熱海後楽園ホテル（所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1、代表取締役社長 総支配人 向坂 雄典）では、開業60周年を記念して、今年開業25周年を迎えた東京ドームホテルと初のコラボレーション宿泊プランを販売決定。2025年10月14日(火)より予約受付を開始いたします。

【各日程2組限定】熱海後楽園ホテル開業60周年 / 東京ドームホテル開業25周年記念「東京と熱海でWリトリート宿泊プラン」

ホテル開業60周年を記念してご提案する宿泊プランは、2拠点で叶える贅沢な2泊3日の旅です。熱海の人気イベントである熱海海上花火大会開催日に合わせて、東京ドームホテルと熱海後楽園ホテルで叶える最上級のおもてなしが詰まった宿泊プランをご用意。1泊目には都会の中心でゆったりとしたスイートルームでのご宿泊と、都心にありながら地下1,700mから湧き出る豊かな天然温泉（東京ドームシティ内スパ ラクーア）、夕食にはフレンチのフルコースをご堪能いただける東京ドームホテル、2泊目には熱海海上花火大会開催日でのご宿泊で、客室から望む絶景のオーシャンビューと大迫力の花火、さらに専用の貸切露天風呂、そして夕食は旬の食材を使った会席料理をご満喫いただける熱海後楽園ホテルにご宿泊となります。各日程2組限定の特別宿泊プランです。

【1泊目】東京ドームホテル

「東京ドームホテル」から見渡す夜景イメージ「熱海後楽園ホテル」から見渡す熱海海上花火大会イメージエグゼクティブスイート A

エグゼクティブスイートでのご宿泊

Tokyo Retreatを叶える最上級のおもてなし空間で、東京ドームホテルを象徴するフロアに位置するスイートルーム。木の質感を活かしたAuthentic Naturalの落ち着いたデザインで寛ぎのひと時を演出。

絶景ポイント：都内屈指の眺望

窓際にENGAWAベンチを設置し、眺望の優れる高層階からのパノラマビューをゆったりお楽しみいただけます。目の前に広がる都心の絶景を眺めながら、心満ち足りたひと時を。

エグゼクティブスイート Aからの絶景エグゼクティブラウンジ

エグゼクティブフロアにお泊まりのお客様だけの特別な空間：「エグゼクティブラウンジ」

チェックイン・チェックアウトのお手続き、さらにご滞在中、軽食やドリンク類をお気軽にご利用いただけます。

ディナー：

ダイニング「ドゥ ミル」でのフレンチフルコース

家庭的で温かいサービスの中、大切な方との大切な時間を。常時100種類以上ある豊富なワインセレクションとともに、一皿一皿心を込めて仕上げたシェフが手掛ける本格フレンチをご堪能いただけます。

ダイニング「ドゥ ミル」フレンチフルコース イメージ「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」

「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」入館券付き

スパ ラクーアは豊かな天然温泉とサウナ、各種エステサロン、ヘルシーなレストラン＆カフェに広いリラクゼーションスペースを備えた、「トータルでキレイがかなう」温浴施設です。心とからだが潤う贅沢な時間をお過ごしいただけます。

【2泊目】熱海後楽園ホテル

エクセレンシィルーム（和洋室）

エクセレンシィルーム（和洋室）でのご宿泊

タワー館上層階に位置し、細部にまでこだわった上質な空間と、開放感あふれる眺望が魅力。趣向の異なる4種類の和洋室をご用意しており、優雅で落ち着いたお時間をお過ごしいただけます。

絶景ポイント：相模灘を見渡す眺望

相模灘・熱海市街が一望できる客室からは、熱海海上花火大会の大迫力の花火を間近でお楽しみいただけます。プライベート空間で目の前に広がる花火を見渡す贅沢なひと時を。

エクセレンシィルーム（和洋室）からの絶景貸切露天風呂「エクセレンシィスパ」 壱の湯「大楠(おおくす)」

エクセレンシィフロアにお泊まりのお客様だけの特別な空間：貸切露天風呂「エクセレンシィスパ」

山と海に囲まれた熱海特有の地形。その豊かな自然をモチーフに、3種類の貸切露天風呂をご用意しております。特別な空間で癒しのひとときをお過ごしください。

ディナー：

割烹レストラン「紅梅亭」での会席料理

四季折々の創作会席を楽しめる「紅梅亭」。旬の食材を生かした彩りあふれる調理長こだわりの創作料理をご堪能いただけます。

夕食：割烹レストラン「紅梅亭」会席料理イメージ「オーシャンスパ Fuua」露天立ち湯

「オーシャンスパ Fuua」1回入館付き

まるで海に浮かんでいるような感覚を味わえる全長約25mの露天立ち湯にかけ流し露天湯、展望サウナなど充実のスパが揃っています。休憩エリアも充実し、「海辺の別荘ライフ」をテーマとした趣向の異なるラウンジやテラス、ロウリュ、岩盤浴、カフェなども揃え、海を眼前にゆっくりと寛ぐことができます。

【各日程2組限定】熱海後楽園ホテル開業60周年 / 東京ドームホテル開業25周年記念「東京と熱海でWリトリート宿泊プラン」販売概要

宿泊日：【各日程2組限定】

2025年11月23日(祝・日)～2泊 ※11月24日(休・月)花火鑑賞

2025年12月18日(木)～2泊 ※12月19日(金)花火鑑賞

料 金：2泊1室2名様ご利用 【夕朝食付き】1室\250,000

※室料・夕食・朝食・サービス料・諸税込み

（諸税について：消費税、東京都・熱海市でのご宿泊にかかる宿泊税、熱海市での入湯税）

プラン内容：

【1泊目：東京ドームホテル】

〇エグゼクティブスイートにご宿泊

〇ダイニング「ドゥ ミル」でのディナーフルコース

メニュー例：

アミューズ・オードブル・鶉のパイ包み焼き・帆立のトリュフェ カリフラワーピューレとコーヒー風味のエミュルション・黒毛和牛フィレ肉のステーキとフォワグラのポワレ トリュフ入りマデラソースのロッシーニ・デザート

〇ホテル最上階スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」でのご朝食

〇「エグゼクティブラウンジ」をご利用いただけます。

7:00～22:00はこちらでチェックアウト・チェックインを承ります。

〇客室のミニバーを無料でご利用いただけます。

〇18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。

〇「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」入館券付き（詳しくはこちら(https://www.laqua.jp/spa/)）

〇ノベルティ付き

〇ご滞在中の駐車場料金無料

※チェックイン14:00 / チェックアウト11:00

【2泊目：熱海後楽園ホテル】

〇エクセレンシィルームにご宿泊

〇割烹レストラン「紅梅亭」での会席料理

メニュー詳細は熱海後楽園ホテル公式ホームページをご確認ください。（詳しくはこちら(https://www.atamikorakuen.co.jp/restaurant/kaiseki/)）

〇レストラン「HARBOR‘S W」またはスカイレストラン「TOP・OF・ATAMI」での朝食ブッフェ

※お食事会場は当日のご案内となります。

〇「熱海海上花火大会」花火鑑賞

〇貸切露天風呂「エクセレンシィスパ」1回をご利用いただけます。

〇「エクセレンシィラウンジ」をご利用いただけます。

13:00～17:00はこちらでチェックインを承ります。

〇「オーシャンスパ Fuua」1回入館付き（詳しくはこちら(https://www.atamibayresort.com/fuua/)）

〇ご滞在中の駐車場料金無料

※チェックイン14:00 / チェックアウト11:00

【注意事項】

１.現地までの交通費は本プランご利用者様のご負担となります。

２.本プランのご利用は中学生以上のお客様に限らせていただきます。（お子様の添い寝利用もお受けいたしかねます。）

３.食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご予約時にお知らせください。

４.部屋タイプや部屋番号はご指定いただけません。

５.ご到着が19:30を過ぎますと、ご夕食の提供が出来ない場合がございます。

ご予約：

【インターネット予約】 2025年10月14日(火) 12:00～

※ご予約は、東京ドームホテル 公式ウェブサイトよりインターネットでのみ承っております。

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/atami_collaboration/

お問い合わせ：

東京ドームホテル 宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間 9:30～18:00）

熱海後楽園ホテル 予約センター TEL.0557-81-0041（受付時間 9:30～18:00）

東京ドームホテル開業25周年について詳細を見る :https://www.tokyodome-hotels.co.jp/anniversary/

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、2025年6月1日(日)に開業25周年を迎えました。2000年の開業以来、これまでご愛顧いただいた多くのお客様への感謝の気持ちを込めて、2025年1月1日(祝・水)より1年間、開業25周年を記念したイベントや各種フェア、商品をご用意いたします。なお、情報につきましては順次公開してまいります。

「“楽しい”をもっと-」をスローガンに展開する記念イベントやフェア、商品を通じて、当ホテルがビジョンとして掲げる「楽しさ度ランキングＮo.1ホテル」を表現しながら、未来への挑戦と発展を続けてまいります。

東京ドームホテルについて

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

熱海後楽園ホテル開業60周年について詳細を見る :https://www.atamikorakuen.co.jp/atamikorakuen-topix-atamikorakuen60thcampaign202504/

「いつも心に残る風景を」をスローガンに、開業60周年記念キャンペーンを実施しております。今まで熱海後楽園ホテルをご利用いただいたお客様との思い出、これからご利用いただくお客様との思い出を大切に、お客様それぞれの特別な風景に寄り添っていけるよう、感謝の気持ちを忘れずに、努めてまいります。

ATAMI BAY RESORT KORAKUENについて

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBOR’S W（ハーバーズ ダブル）」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI（イズイチ）を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。客室189室、約700名まで収容できる大型コンベンションホールをはじめ、バリエーションに富んだ宴会場も完備しております。東京から新幹線で約50分、JR「熱海駅」と「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」間で無料の送迎シャトルバスも運行しております。

◎名称：ATAMI BAY RESORT KORAKUEN

◎場所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

◎主要施設：宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（計189室）

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」、 レストラン「HARBOR’S W」

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.atamibayresort.com

◎運営会社：株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

◎お客様からのお問い合わせ先：予約センター T E L：0557-81-0041

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10-1

経営企画創造 TEL 0557-31-2002