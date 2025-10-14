ライアットゲームズ、リーグ・オブ・レジェンドの世界大会「Worlds 2025」が中国で10月14日（火）より開幕！

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）と Carry Internationalは、PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド（League of Legends）」の世界大会『2025 League of Legends World Championship（以下：Worlds 2025）』が、日本時間 10月14日（火）～11月9日（日）まで中国で開催することをお知らせします。

■ 試合スケジュール

Worldsは、プレイインステージ（10月14日）、スイスステージ（10月15日～25日）、ノックアウトステージ（10月28日～11月9日）の3つのステージで構成されています。



プレイインステージ - 北京

・10月14日（火） - 17:00（日本時間）



ブラケットステージ

（別記ない限り、すべての試合の開始時刻は、日本時間 17:00）



・10月15日（水） - 日本時間 14:00

・10月16日（木） - 日本時間 14:00

・10月17日（金）

・10月18日（土）

・10月19日（日）

・10月22日（水）

・10月23日（木）

・10月24日（金）

・10月25日（土） - 日本時間 14:00



ノックアウトステージ（Bo5） - 上海と成都

（全試合は、日本時間16:00に開始）

・10月28日（火） - 準々決勝

・10月29日（水） - 準々決勝

・10月30日（木） - 準々決勝

・10月31日（金） - 準々決勝

・11月1日（土） - 準決勝

・11月2日（日） - 準決勝

・11月9日（日） - 決勝（成都）

大会形式の詳細については、下記の動画をご参照ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OnX79sMET8E ]

＜配信チャンネル＞

Twitch：https://www.twitch.tv/riotgamesjp

YouTube：https://www.youtube.com/LoLeSportsJP

※各試合は上記の放送プラットフォームでどなたでも無料でご覧頂けます

■ 出場チーム

中国 - LPL

Bilibili Gaming（BLG）

Anyone’s Legend（AL）

Top Esports（TES）

Invictus Gaming（IG）



韓国 - LCK

Gen.G（GEN）

Hanwha Life Esports（HLE）

KT Rolster（KT）

T1（T1）

EMEA - LEC

G2 Esports（G2）

Movistar KOI（MKOI）

Fnatic（FNC）

南北アメリカ - LTA

FlyQuest（FLY）

Vivo Keyd Stars（VKS）

100 Thieves（100T）



アジア太平洋 - LCP

CTBC Flying Oyster（CFO）

Team Secret Whales（TSW）

PSG Talon（PSG）



■Worlds 2025 公式アンセム「Sacrifice」

香港の歌手・シンガーソングライターである『G.E.M. (蠟紫棋)』を迎えた「Sacrifice」のミュージックビデオを公開いたしました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pzt6SmvGpXk ]■DROPS

ドロップがWorld 2025でも復活し、今年最後のチャンスです！

トーナメント中、LoLEsports.comの視聴者は、決勝に向かう決定的な瞬間のたびに9種類の新しい限定報酬をアンロックできます。さらに、ペンタキル、バロンスティール、ドラゴンスティール、シルバースクレープがリフト上で発生すると、Esports 2025カプセルも獲得可能です。

試合を見逃さなければ、Coinbase、Crunchyroll、Esports World Cup、Opera GX、SecretlabなどからのサプライズドロップがWorlds 2025終了までに登場する可能性もあります。

Dropsの詳細については下記のURLよりご参照ください。

https://lolesports.com/ja-JP/news/worlds-2025-primer



■WORLDS PICK’EMS POWERED BY AWS

Pick’EmsがWorlds 2025に帰ってきました。従来の遊び方、新しい報酬、そしてコミュニティーファクションが登場。



10月14日、最初のプレイインマッチ前：スイスステージの予想締切

10月25日、スイスステージ最終戦後：ノックアウトステージの予想受付開始

10月28日、最初のノックアウトマッチ前：ノックアウトステージの予想受付終了

11月9日：Worlds決勝終了Pick’Emsのスコア確定、報酬は48時間以内に配布予定

その他、Worls2025の詳細は下記のURLよりご覧ください。

https://lolesports.com/ja-JP/news/worlds-2025-primer

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/

◆リーグ・オブ・レジェンドについて

2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが１億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲーム。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（通称MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競う。RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されている。毎年行われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集める。多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われている。

関連リンク：

リーグ・オブ・レジェンド公式サイト： http://jp.leagueoflegends.com/

リーグ・オブ・レジェンド公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/loljpofficial