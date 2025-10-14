500名規模の中小製造業にお勧め 評価を通じて動ける現場を実現！ポイント3選

セレクションアンドバリエーション株式会社


組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『500名規模の中小製造業にお勧め 評価を通じて動ける現場を実現！ポイント3選』セミナーを2025年11月12日（水）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。



概要


「評価制度＝査定」と捉えられがちですが、本来は“現場を動かすための仕組み”として機能させることが重要です。本セミナーでは、500名規模までの中小製造業だからすぐに取り組める、評価を通じて主体的に動ける現場をつくるための3つのポイントを解説します。まずは会社としての「ありたい姿」を描き、次に職務や責任範囲を明確にし、最後に“成長を認める”評価の仕組みへ。評価を人を動かす力に変える実践的なステップを、事例を交えてわかりやすくお伝えします。



【お申し込みはこちらから】


https://sele-vari.co.jp/seminar/202511121/



プログラム


1. まずはゴールを描く
　・どんな会社・現場にしたいか
　・製造業における“動ける現場”とは
　・評価設計の出発点は「目指す現場像の共有」

2. 職務の定義
　・製造現場こそ職務定義を！
　・「職務を定義する」とは、責任範囲と貢献軸を明確にすること
　・会社の想いと現場の使い勝手のバランス
　・製造現場での職務定義例

3. 成長を認める評価を
　・成果だけでなく「成長のプロセス」を認める評価へ
　・その評価結果、社員の納得を得られますか？
　・フィードバック面談は「承認と次への布石」の場に

※プログラム内容は一部変更となる場合があります。



開催概要


開催日程：　2025年11月12日（水）12:10～12:50


開催形式：　Zoomによるオンライン開催


参加費用：　無料



＜ご注意事項＞


※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。


※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。


※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。


※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。



登壇者



柳瀬大地

地方公務員を経て中央省庁に入省。土地政策や情報化政策の立案・とりまとめなどに従事したのち、セレクションアンドバリエーション（株）入社。
主に、建設業及び建材／食品機器／特殊繊維などの各種製造業に対し、人事制度改革や幹部研修、評価者研修を通じて支援。また、上場・非上場を問わず、取締役及び執行役員制度の改革やガバナンスのあり方についての改革も進めている。京都大学法学部卒






セレクションアンドバリエーション株式会社について


「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。


企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。



■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援


代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。


今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。



■2020年度以降のご支援実績企業の一部


製薬業（東証プライム上場）


ITプラットフォーマー（東証プライム上場）


専門商社（東証プライム上場）


システム開発業（東証プライム上場）


監査法人系コンサルティングファーム


通信建設業（東証プライム上場）


その他非上場企業（製造業、サービス業等）



【会社概要】




ミッション：　　企業と個人の成長をあたりまえにする


会社名：　　　　セレクションアンドバリエーション株式会社


本社所在地：　　〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F


事業内容：　　　組織・人事コンサルティング


設立：　　　　　2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）


会社HP：　 　　https://sele-vari.co.jp/