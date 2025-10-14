『沼落ち禁止2：真夏の屋台』が「Steam Next フェス」へ参加！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■真夏の屋台を舞台に描かれる、心揺さぶる実写恋愛アドベンチャーが登場！

■新作FMV恋愛アドベンチャー『沼落ち禁止2：真夏の屋台』が、10月14日(火)から10月21日(火)まで開催される「Steam Next フェス」へ参加

■無料デモ版が公開予定となり、夏の屋台で繰り広げられる新たな人間ドラマをチャプター2まで先行体験するチャンス！

Monster Guide Inc.が開発し、スマイルゲートがパブリッシングを担当する実写恋愛アドベンチャーゲーム『沼落ち禁止2：真夏の屋台』(英題：Love Too Easily 2: Summer Pocha)が、10月14日(火)から10月21日(火)まで開催される「Steam Next フェス」 への参加を発表しました。

「Steam Next フェス」 は、世界最大級のPCゲームプラットフォームSteamにて年に3回開催されるオンライン体験イベントです。

開発中の新作ゲームのデモ版を無料でプレイできるだけでなく、リアルタイム配信や開発者との交流など、ユーザーと開発者をつなぐ貴重な機会として世界中で親しまれています。

イベント期間中、『沼落ち禁止2：真夏の屋台』の無料デモ版をプレイすることができ、本編に先駆けてチャプター1から2までの物語や世界観を体験することが可能となっています。

『沼落ち禁止2：真夏の屋台』は、前作と同一の世界観を共有しながらも、まったく異なる登場人物と新たな物語を描く、独立した作品です。

配達中の事故と信頼していた友人の裏切りを経て、主人公は偶然にも屋台を営むことになり、そこに集う5人の魅力的な女性たちと笑い・葛藤・そして淡い感情の交錯を生み出していきます。

日常の中に潜む人間ドラマを、実写映像(FMV)形式で、リアルかつドラマチックに表現しています。

プレイヤーの選択によって物語が分岐し、各キャラクターとの関係性がどのように変化するかは、プレイヤー自身の判断に委ねられています。

ゲームの詳細やダウンロードは、Steamストアページおよび、Steam内のスマイルゲート公式ページより確認できます。

▼『沼落ち禁止2：真夏の屋台』

https://store.steampowered.com/app/3915220

▼スマイルゲート公式Steamページ

https://store.steampowered.com/sale/smilegatepublishersale