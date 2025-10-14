【地域新聞社】2025年８月期決算発表に関するお知らせ～前年比で大幅な増収増益を達成、業績トレンドが明確に好転～
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年8月期（2024年９月１日～2025年8月31日）の決算発表について下記のとおりお知らせいたします。
2025年８月期決算発表（2024年９月１日～2025年8月31日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage1】
１.業績の概要
新たな成長戦略「Strategic Plan」の一環として推進している戦略的アライアンス関連受注の拡大などにより、売上高は堅調に推移し、増収増益を達成しました。特に、経常利益は前年同期比3.2倍、当期純利益は同13.6倍と大幅な進展を遂げております。この売上の伸長率に比べ、段階利益ベースでの伸長率がより顕著に高くなる傾向は、当社のオペレーティングレバレッジが発揮されやすい収益構造によるものであり、生産性向上の表れであります。
当社は前々年に赤字を計上しましたが、前年で黒字転換を実現し、当期は黒字体質をより強固にすることに成功いたしました。これは、前年に開始した「Strategic Plan」の実践期と軌を一にするものです。「Strategic Plan」のもとで進めてきた各種の取り組みが、当期後半から来期にかけて、いよいよ具体的な成果として確認できる段階に入ったと認識しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage2】
当社のアライアンス戦略は、自社アセットを活用しつつ他社の強みと掛け合わせることで、新たな事業を共創することを目的としています。既存アライアンスの拡大と新規アライアンスの実現により、このトレンドは今後さらに加速していくものと見込んでおります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage3】
なお、2025年10月14日（火）18：00より開催予定の投資家向けオンライン会社説明会においても詳細をご案内申し上げます。
株式会社地域新聞社 個人投資家向けオンライン会社説明会
● 日時：2025 年 10 月 14 日（火）18:00 開始 ～ 19:00 終了（17:45 開場）
● 会場：オンライン（事前申込不要／スマートフォン・PC から視聴可能）
● 講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年
動画視聴URL：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/53594
２. 今後の見通し
当社は、2025年8月期における黒字体質の定着を踏まえ、2026年8月期に向けても果敢な挑戦を継続し、さらなる業績向上を目指してまいります。
３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage4】
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
2025年８月期決算発表（2024年９月１日～2025年8月31日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage1】
１.業績の概要
新たな成長戦略「Strategic Plan」の一環として推進している戦略的アライアンス関連受注の拡大などにより、売上高は堅調に推移し、増収増益を達成しました。特に、経常利益は前年同期比3.2倍、当期純利益は同13.6倍と大幅な進展を遂げております。この売上の伸長率に比べ、段階利益ベースでの伸長率がより顕著に高くなる傾向は、当社のオペレーティングレバレッジが発揮されやすい収益構造によるものであり、生産性向上の表れであります。
当社は前々年に赤字を計上しましたが、前年で黒字転換を実現し、当期は黒字体質をより強固にすることに成功いたしました。これは、前年に開始した「Strategic Plan」の実践期と軌を一にするものです。「Strategic Plan」のもとで進めてきた各種の取り組みが、当期後半から来期にかけて、いよいよ具体的な成果として確認できる段階に入ったと認識しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage2】
当社のアライアンス戦略は、自社アセットを活用しつつ他社の強みと掛け合わせることで、新たな事業を共創することを目的としています。既存アライアンスの拡大と新規アライアンスの実現により、このトレンドは今後さらに加速していくものと見込んでおります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage3】
なお、2025年10月14日（火）18：00より開催予定の投資家向けオンライン会社説明会においても詳細をご案内申し上げます。
株式会社地域新聞社 個人投資家向けオンライン会社説明会
● 日時：2025 年 10 月 14 日（火）18:00 開始 ～ 19:00 終了（17:45 開場）
● 会場：オンライン（事前申込不要／スマートフォン・PC から視聴可能）
● 講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年
動画視聴URL：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/53594
２. 今後の見通し
当社は、2025年8月期における黒字体質の定着を踏まえ、2026年8月期に向けても果敢な挑戦を継続し、さらなる業績向上を目指してまいります。
３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331677&id=bodyimage4】
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ