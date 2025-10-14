成人用おむつ市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
製品定義：加速する高齢化社会に応える“成人用おむつ”の進化
成人用おむつとは、高齢者や排泄機能の低下した成人、術後のケアが必要な患者などに使用される、吸水性・防漏性・快適性を兼ね備えた衛生用品である。単なる「高齢者向け商品」にとどまらず、尊厳・自立支援・在宅医療・介護負担軽減といった社会課題と直結する「生活インフラ」としての価値が年々高まっている。特に日本をはじめとする超高齢社会では、成人用おむつの品質向上とラインナップの多様化が急速に進み、単価が上昇する一方で、使い捨て製品としての利便性や持続可能性への関心も高まっている。素材技術、吸収構造、装着性、消臭加工、さらにはIoT連携による排泄予測機能など、次世代型の製品開発が市場成長を牽引する要因となっている。
成長特性：CAGR 4.5%、拡大するグローバル需要
LP Informationの最新レポート「グローバル成人用おむつ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/441149/adult-care-diaper）によれば、2025年から2031年にかけて、グローバル成人用おむつ市場は年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には144.6億米ドル規模に到達する見通しである。この安定的な成長の背景には、急速な高齢化のみならず、医療制度の変革、在宅介護の促進、衛生意識の向上がある。さらに新興国市場では、都市部を中心に介護用消耗品への支出が増加しており、早期からのブランド浸透戦略が市場拡大のカギを握る。特に、品質と価格のバランスを追求する中間層に向けた「プレミアム普及モデル」は、ローカルプレイヤーとの競争激化の中でグローバル企業の存在感を高めている。
図. 成人用おむつ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331608&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331608&id=bodyimage2】
図. 世界の成人用おむつ市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造：寡占傾向の強いトップ10企業が60%を掌握
成人用おむつ市場は、技術集約型かつブランド志向が強く、トップ企業の集中度が高い構造を持つ。2024年時点で、Kimberly Clark、Essity、Unicharm、Attindas、Hartmann、First Quality Enterprise、Kao、P&G、Daio Paper、Medlineなど、世界上位10社が売上ベースで約60.0%の市場シェアを占めている。これらの企業は、いずれも研究開発力と国際的な供給ネットワークを武器に、地域適応型の商品展開やリテール・介護施設とのB2B戦略を推進しており、単なる“製造業者”から“ケアソリューション企業”への転換を進めている。一方で、環境負荷低減や脱プラスチックの要求が高まる中、素材改革と循環型モデルの実装が次の競争軸となっている。
競争の軸：高機能化・地域対応・持続可能性が鍵
成人用おむつ市場の競争は、単なるコストやブランド認知度にとどまらず、「どれだけ使う人のQOLを高められるか」にシフトしている。高吸収・長時間対応・薄型化といった機能面に加え、装着者と介助者双方にとっての使いやすさ、心理的抵抗感の低減、介護現場での省力化といった多面的な価値が求められている。また、アジア・中東・南米など地域ごとの体型、気候、文化に合わせた設計力も競争優位性の源泉である。今後、気候変動と高齢化が同時に進行する時代において、環境にやさしく、かつ人間らしいケアを実現する「エシカルな衛生商品」としての成人用おむつが、ますます注目を集めるであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Tape Type
Pants Type
用途別セグメント：
Moderate and Severe Incontinence
Paralyzed Bedridden
Puerpera
People with Cognitive Impairment
Other
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
プレスリリース詳細へ