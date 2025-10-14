追いかけっこアクション『トロイメライの月あかり』がSteam Nextフェスに参加！　眠れぬ夜におばけ退治をしよう

株式会社room6

株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下、room6）は、自社企画・自社開発タイトルの追いかけっこアクション『トロイメライの月あかり』が、2025年10月20日（月）午前10:00（PTタイム）まで開催されるSteam Nextフェス：2025年10月エディションに参加することをお知らせいたします。

Steam Nextフェスは、Steamで年3回開催される、たくさんの体験版が遊べるオンラインの大型イベントです。ぜひこの機会に『トロイメライの月あかり』を体験してみてください。

『トロイメライの月あかり』は、2025年に配信予定の追いかけっこアクションです。個性豊かなぬいぐるみたちと一緒に、眠れない夜を逃げ切りましょう。

『トロイメライの月あかり』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3480790/

2025年内に配信予定。ウィッシュリスト登録をお願いします

■ストーリー

夢に出てくるおばけのせいで、眠れない日々を過ごしていた少年「テテ」。ある夜に現れた少女「ルナ」に導かれ、不思議なぬいぐるみたちとともにおばけ退治をすることに……。

■ゲームについて

-強くてかわいいぬいぐるみたち

テテは逃げることしかできず、おばけと戦う力はありません。代わりにおばけをやっつけてくれるのが、テテの後をついてくるぬいぐるみたちです。ぬいぐるみは、近くから攻撃したり、遠くから弾を撃ったり、回復が得意だったりと個性豊か。40種類ものぬいぐるみからあなたに合ったお友達を仲間にして、テテを守ってもらいましょう。

ミニハム

ちょこまか走り回るちびぬいぐるみ。手に持った小枝で、おばけに近寄って攻撃する。

ねむキリン

ぼんやりうたた寝が好きなぬいぐるみ。攻撃があたったおばけの移動速度を、一時的に遅くする。

優しいシマ

疲れた人を放っておけない優しいぬいぐるみ。離れたところからテテを回復してくれる。

-お買い物でとっておきの作戦を

無事におばけから逃げきると、集めたゴールドでお買い物ができます。新しいぬいぐるみを仲間にできるほか、さまざまなアイテムが手に入ることも。持っていると、嬉しい効果でテテやぬいぐるみがもっと強くなります。代わりに弱点もあるので、うまく作戦と組み合わせて考えましょう。100種類以上登場するアイテムをすべて集められるでしょうか？

-おしゃれなお着がえで無限に遊べる

「物語の最後を見届けたよ！」……いえ、ここからが本番です。テテは、20種類以上のコスチュームにお着がえすることができます。お洋服によって、ぬいぐるみをとっても強くしたり、一方で大きな弱点があったり。たくさんのぬいぐるみやアイテムを組み合わせて、すべてのコスチュームで悪夢を乗り越えましょう。

月夜の魔法使い

遠距離攻撃力が増えやすく、遠距離攻撃のぬいぐるみだけを仲間にできる。防御力は伸びにくいので遠くからおばけを退治していこう。

うたたね雲

ダメージは伸びにくいが、移動しないタイプのぬいぐるみの攻撃速度が2倍になる。固定砲台型のぬいぐるみを多く仲間にしよう。

ワンコと一緒

いぬタイプのぬいぐるみしか仲間にできない。復活速度の速さをどう使いこなすかがカギ。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/128_1_bcfb1fefa90e3b688544ded3dcbd80cc.jpg?v=202510141256 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5xtptt7exo ]

■room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr