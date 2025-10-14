アステナホールディングス株式会社

イワキ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：門倉 稔）は、2025年10月15日（水）～17日（金）、東京ビッグサイトにて開催されます「食品開発展2025」に出展します。

食品開発展は、食品分野の研究・開発、品質保証、製造技術者向けの専門展示会として1990年にスタートし、2025年で第36回を迎えます。

2025年は、健康素材を集めたヘルスイングリディエンツジャパン（Hi Japan）、美味しさに関わる素材・技術を集めたフード・テイストジャパン（FiT Japan）、分析・計測、衛生資材、製造技術を集めたセーフティ&テクノロジー（S-tec Japan）、フードロス削減のためのフードロングライフジャパン（LLj）の4展で開催します。

開催概要

展 示 会 名：食品開発展2025（Hi Japan/ FiT Japan/ S-tec Japan/ LL Japan）

会 期：2025年10月15日（水）～17日（金）10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト西1・2・4ホール&アトリウム

出展ブース：西2ホール内 2-216

主 催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

▶「食品開発展2025」公式サイト https://hijapan.info/

▶来場事前登録はこちら https://hijapan01.jmb0.com/2025/form.cgi?lang=ja

出展内容

原料検索プラットフォーム「i-Platto（アイプラット）」

商品開発・原料探索の効率化を支援する原料検索プラットフォーム「i-Platto（アイプラット）」をご紹介します。イワキ株式会社の取引先様限定のクローズドなWEB サービスで、豊富な食品原料・機能性原料の中から、キーワードや用途別にスムーズな検索・お問い合わせが可能です。

ぜひブースにて、実際の画面と操作感をご体験ください。

「i-Platto（アイプラット）」紹介動画

【得意先様むけ】（1分32秒）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FUQ1zr0WIWk ]

【原料メーカー様向け】（1分23秒）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NL9-AKAJ1B4 ]

イワキ株式会社

会社名：イワキ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役会長 門倉 稔

設 立：2020年（令和2年）7月21日

U R L ：https://www.iwaki-kk.co.jp/

事業内容：化粧品・食品原料の販売、医療機器の製造販売、体外診断用医薬品の製造販売等

【お問い合わせ先】

イワキ株式会社 食品原料部

TEL：03-3279-0546