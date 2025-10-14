ジル サンダー プレミアム フレグランスコレクション〈オルファクトリー シリーズ 1〉 伊勢丹新宿店にて展開開始

コティジャパン合同会社

ジル サンダー リーフ オードパルファム 100mL

今年1月よりローンチした、ジル サンダー プレミアム フレグランス コレクション〈オルファクトリー シリーズ 1〉 が、2025年10月15日（水）より伊勢丹新宿店本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／フレグランスにてお取り扱いを開始いたします。



自然とテクノロジーを融合し、6つのユニセックスな香りで構成される〈オルファクトリー シリーズ 1〉は、ブランドの卓越したクラフツマンシップと現代におけるラグジュアリーの哲学を体現しています。


コレクション コンセプト

本コレクションは、嗅覚における「明確さ」をテーマに、アルデヒドと天然成分を融合させた先鋭的な調香によって誕生しました。日常の記憶や自然から得たインスピレーションを香りに昇華させることで、ありふれた瞬間を美的体験へと昇華します。



オルファクトリー シリーズ 1


- JIL SANDER LEAF EAU DE PARFUM (ジル サンダー リーフ オードパルファム)
青々としたトマトリーフと果実の記憶。アルデヒドがもたらす鮮烈なグリーントーンと、シトラスやミントが重なり合う、快活で透明感のある香り。
- JIL SANDER COFFEA EAU DE PARFUM (ジル サンダー コーヒー[CW1] オードパルファム)
淹れたてのコーヒーの温もりに、オリスやバルサムが溶け込むフローラルアンバー。生豆と焙煎豆のコントラストが、静かな朝のひとときを想わせる香り。
- JIL SANDER MIEL EAU DE PARFUM (ジル サンダー ミエル オードパルファム)
ソバの花から採れる濃密な蜂蜜とジャスミン、シダーウッドが織りなすフローラルウッディ。アルデヒドのきらめきが重なり、エレガントで多層的な香りへ。
- JIL SANDER SMOKE EAU DE PARFUM (ジル サンダー スモーク オードパルファム)シダーウッドやケードが描くスモーキーでウッディな深み。暖炉のそばで乾く衣服を想わせる。ドライでありながら包み込む香り。
- JIL SANDER BLACK TEA EAU DE PARFUM (ジル サンダー ブラック ティー オードパルファム)ブラックティーの温かみを、シナモンやキンモクセイが彩るアンバリースパイシー。アルデヒドの光が差し込み、旅へと誘うような香り。
- JIL SANDER EARTH EAU DE PARFUM (ジル サンダー アース オードパルファム)ローズとパチョリが奏でるモダンなシプレローズ。松茸や湿った大地を思わせるニュアンスが、自然の恵みを鮮やかに映し出す香り。


デザイン


ミラノを拠点とするデザインスタジオ〈フォルマファンタズマ〉とのコラボレーションにより誕生した有機的で唯一無二のボトル。伝統的なガラス製法を革新的に再解釈し、すべてが一点物のような仕上がりです。



100mLボトルに加え、1.5mL・8mL・10mLのディスカバリー セットも展開いたします。



展開日：2025年10月15日（水）


展開店舗：伊勢丹新宿店本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／フレグランス


イセタン ビューティー オンラインでは11月17日（月）より展開予定。


ジル サンダー 銀座、ジル サンダー 表参道をはじめとした直営店12店舗やJIL SANDER.COMなどでも展開中。



New Open Event


2025年10月15日（水）～10月28日（火）には、この登場を記念して、伊勢丹新宿店にて期間[CW1] 限定イベントを開催いたします。本イベントでは、感性を揺さぶるユニセックスな香り＜ジル サンダー オルファクトリー シリーズ１＞の6つのフレグランスをご体験いただけるほか、特別なギフトをご用意しております。





1. 100mLご購入特典


期間中、〈ジル サンダー〉のフレグランス100mLをお買い上げただいた先着100名さまに、


「ジル サンダー オリジナルポーチ」とお好きな香りのミニチュアフレグランス（8mL）をプレゼント。



2. ディスカバリー セットご購入特典


期間中、ディスカバリー セット（10mL×6本）をお買いあげいただいた先着80名さまに、


「10mL ペンスプレー用ポーチ」をプレゼント。



※お一人さま1回限り。


※なくなり次第終了いたします。


※イセタン ビューティー オンラインでは11月17日より開始予定[CW2] 。



ジル サンダーは、現代性と洗練を体現するブランドです。エレガンスと純粋さを基軸に、革新的な素材と卓越したクラフツマンシップでタイムレスな美を追求しています。
1968年にジル・サンダー氏が設立し、現在はOTBグループの傘下として、世界約80店舗および公式オンラインストア、セレクトショップを通じて展開しています。