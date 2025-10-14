こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIドリブンなビジネス変革を支援する「NS Craft AI Factory」を提供開始 ～汎用的な業務プロセスへのAI導入から業界特有の業務領域へのAI活用まで幅広く伴走支援～
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、企業のAIドリブンによるビジネス変革を強力に支援する「NS Craft AI Factory」の提供を開始いたしました。
NS Craft AI Factoryは、汎用的な業務プロセスへのAI導入から、業界特有の高度かつ専門的な業務領域におけるAI活用まで幅広く対応し、お客様の変革テーマに合わせて企画・導入・運用の各フェーズにおいて最適な支援を提供し、伴走型で実行いたします。
背景
近年、AI技術は急速に進化し、業務効率化や新規事業創出、人材育成など、企業活動のあらゆる領域にAI活用が広がりつつあり、世界では米国・中国を中心に生成AIやマルチモーダルAI、AIエージェントの開発競争が激化し、あらゆる産業での実装が進んでいます。このように、AIは単なる業務支援ツールから、企業の競争力を支える新たな基盤となりつつあります。
一方で、企業が効果的にAIを活用するには、セキュアなデータ基盤の構築、業務プロセスへの組込、AI人材の不足などの課題があります。NS Craft AI Factoryは、これらのAI活用に関する課題を解決し、企業のAIドリブンなビジネス変革の実現を支援いたします。
NS Craft AI Factoryの特徴
NS Craft AI Factoryは、NSSOLのこれまでの自然言語処理や機械学習領域で培ってきた実績を活用し、企業の業務効率化、顧客対応の高度化、データ分析の自動化など、幅広い分野に対応した豊富なメニューとアセットをもとに、多様な業界での案件実績に基づく深い業務知見とプロジェクト推進力を組み合わせてお客様のビジネス変革を支援するサービスです。新たな顧客体験の提供や、バックオフィス業務プロセス改革など、さまざまなテーマにおける変革を支援します。また、AI活用においては単なる導入にとどまらず、継続的な運用と成果創出が重要となりますが、NSSOLは導入後も継続的に支援を行い、成果が出るまでお客様と伴走し支援いたします。
NS Craft AI Factoryの提供メニュー例
１．AIエージェント構築支援
新たな顧客体験やAIドリブンな業務改革の実現に向けたAIエージェントの構築を支援いたします。ワークフロー型、自律型、更にそれらを組み合わせたマルチエージェントにも対応しています。例えば、コンシェルジュ型チャットボット、製造業向け障害原因分析、営業向け契約関連業務など汎用型から業務特化型までお客様の目的に合わせた最適なエージェントの提供が可能です。
２．AI活用コンサル
業務課題に即した生成AI活用に向けて、テーマの創出・選定から、実現に向けた戦略設計、実装・運用まで一貫してコンサルティングサービスを提供いたします。ワークショップ形式で参加者が自社の課題やテーマを持ち寄り、正確な技術知見のインプットを通じて、生成AIの活用方法を共に検討することで、人材育成と施策推進を両立する伴走支援も可能です。
３．セキュアな生成AI活用環境構築
生成AIの導入にあたっては、情報管理やセキュリティへの配慮が不可欠です。お客様のセキュリティ要件に準拠した信頼性の高い基盤、RAG（Retrieval-Augmented Generation）、プロンプト管理機能など業務適用に必要な環境構築を一貫して支援いたします。安心かつ効率的な導入を実現し、生成AIの活用を加速させます。
４．画像検索ソリューション
テキスト＆画像のマルチモーダルな検索技術をもとに、ECサイトにおける商材検索や人材系企業様向けの画像検索、製造業向け図面検索など様々な業界における案件実績があります。お客様の業務や運用に合わせて最適な画像検索システムの提案が可能です。
５．VoC分析/VoE分析支援
通話やアンケートなどの"声"のデータの分析において、単純なカテゴライズや件数集計だけではなく、お客様の業務や分析手法に精通したコンサルティングを組み合わせることで商品開発に繋がるインサイトの発掘や意思決定を支援する示唆の提供など、より高度な観点での分析を実現いたします。
今度の展望
今後も「NS Craft AI Factory」は、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、革新的なAI技術を効果的に活用するためのサービスを順次拡充してまいります。これらの取り組みを通じて、企業におけるAIドリブンなビジネス変革を力強くサポートしてまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通サービスソリューション事業本部
E-mail：rs-marketing@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS Craft AI Factory、NS Craft AI Factory（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標または商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
関連リンク
NS Craft AI Factory公式サイト
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/ns-craft-ai-factory/
