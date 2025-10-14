【つくばが好きな学生がつくばで活躍する未来へ】筑波大生が主導する就活イベント『Hello, Business Summit “ハロビジ2025 Autumn”』67件のマッチングが誕生！

つくばで働く未来を知る1日

『Hello, Business Summit “ハロビジ2025 Autumn”(https://civicpower.jp/helloworld/hellobusiness-2025autumn/)』は次世代を担う学生と未来を切り拓く企業が対等でフラットな対話を通じて共創のきっかけを見つけるマッチングイベントです。「普通の就活イベントじゃつまらない」「就活の枠にとらわれず、自分の可能性を広げたい」という本気の学生が集まり、つくば・茨城に根ざした企業や筑波大学発ベンチャー、つくば発スタートアップ企業、そして地方自治体のみなさまにご出展いただきました。

◼︎当日の様子

ハロビジ運営実行委員長 滝谷柊太（筑波大学人文・文化学群日本語・日本文化学類）による開会宣言から！「学生がつくる学生のための就活イベント」としての熱意を込めたスピーチで幕を開けました。

学生パフォーマンス

筑波大学ストリートダンスサークル Realjam

迫力とキレがあるダンスに会場の皆さんの視線は釘付け。会場のボルテージが一気に上がりました！

YOSAKOIソーラン『斬桐舞（きりきりまい）』

掛け声を出しながらの熱いパフォーマンスで会場が一体となりました。さまざまな垣根を超えフラットに自分や未来と向き合う気持ちを高めていただきました！



五十嵐立青つくば市長 ご挨拶

未来を掴もうと一歩を踏み出す学生の皆さん、そして新たな才能との出会いを求めてご出展いただく企業の皆様へ向けて、力強いメッセージをいただきました。

◼︎出展企業

牛久市役所で働く魅力を紹介します！市役所へ就職希望者はもちろん、まだ就職先に迷っている方も大歓迎です。

創業から100年！水戸を起点とした建設資材の総合卸売屋です。

ゼロイチ応援カンパニーとして、前を向いて進む人材が活躍できるフィールドを提供し、共に成長を目指しています！

「いつでも どこでも だれにでも」国内最大規模の在宅医療を基盤に、世界一多くの心と命を救う総合ヘルスケアグループ！

現役筑波大生が運営する株式会社いばジョブは、学生と地方の中小企業をつなぐ採用支援に取り組んでいます。教育を軸に、学生が主体となって学びと実践が交わる場を創出し、若者の挑戦から地方創生と採用の未来を切り拓きます。

デジタルマップとデータ連携システムをコア技術とした、イベントガイドアプリと主催者・出展者支援システムの開発。

私たちは工芸家やハンドメイド作家に対し、パーツの提供やマーケティング支援を行っています。

MRI検査の待機時間短縮と医療資源の有効活用を実現する「SeamrMRI」を展開。医療機関同士をつなぐシェアリングプラットフォームで、スムーズな医療アクセスの創出に挑戦するヘルステックスタートアップ。

東洋経済「すごいベンチャー」2025年選定！恐竜や地球科学をXRで可視化し、防災・教育・エンタメへ展開する筑波大学発ベンチャーです。

つくば市の産業構造やつくば市内の企業を紹介しています！つくば市役所への就職希望者も大歓迎です！

ケラチンマイクロゲルを配合したヘアエッセンス「Q-more.」の先行販売をマクアケにて開始しました。

◼︎マッチングを盛り上げる仕掛け

学生と企業が本音で向き合える空間をつくるべく、学生自身が運営に携わったりコミュニケーションを加速させるための仕掛けをつくったり、ブース展示以外にもさまざまな取り組みを実施しました。

学生と企業をつなぐハロビジカード



ステージ企画やブース訪問時の「手話通訳」

筑波大学発ベンチャーが開発したデジタルマップを活用

本イベントでは、筑波大学発ベンチャー「株式会社Palames(https://palames.com)」とコラボレーションし、デジタルマップや出展詳細などイベントの魅力を簡単かつ詳しく配信できるサービス「dokoiko(https://dokoiko.app/explore)」を導入。会場内で出展位置の確認はもちろんのことHPや詳細情報を確認する学生の姿もたくさん見られました。スタートアップに出展いただくのみならず一緒に創り上げるのがハロビジスタイルです。

▪️つくばならではのスペシャルドリンクも

つくばで地域の方々に愛される憩いの場を提供されている「もっくん珈琲(https://mokkuncoffee.com)」に会場でスペシャリティコーヒーと自家製レモンスカッシュをご提供いただきました。

◼︎参加者の声

・働くことを“自分ごと”として考えるきっかけになりました。企業の方との対話を通じて、将来像をより具体的に描けるようになった気がします。

・就活を意識する前の1年生2年生こそ参加すべきイベントだと思いました。早いうちに社会との接点を持てるのは貴重な機会です。

・「働くモチベーション」や「キャリアのつくり方」について、フラットに質問できる雰囲気がとても心地よかったです。

・あっという間の時間でした。リラックスした空気の中にも、刺激的な学びが詰まっていました。

・スーツではなくカジュアルな服装で企業の方と対話できたことで、緊張せず“本音”で話すことができました。

・どの企業のピッチも個性が際立っていて、事業内容だけでなく“人”の魅力も伝わってきました。

・企業の魅力やカルチャーが感じられるノベルティが印象的でした。ブランディングの大切さを実感しました。

・外国人採用やグローバル展開のリアルな話を、現場の方から直接聞けたのはとても貴重でした。

・初めての就活系イベントでしたが、「話す」「聴く」が自然にできる空気感で、キャリアを考える第一歩になりました。

・学生・企業・運営スタッフの垣根を越えて、多様な人とつながれる“対話の場”として最高でした。

『Hello, Business Summit “ハロビジ2025 Autumn”』では、次世代を担う学生と未来を切り拓く企業が、対等でフラットに「働き方」や「生き方」についてじっくり向き合う濃密な時間が生まれました。

“Hello, Business !!” それは、はじめの一歩を踏み出す合図。大学生はもちろん、中高生も含めて、みんなが「働く」ことに興味を持ち、前向きになれるように。肩書きでも、年齢でも、専攻でもなく「自分がどう生きたいか」からキャリアを考えるきっかけを、ここつくばからこれからも育み広げていきます。

当日の熱気が伝わる1分間のダイジェストムービーもぜひご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EtW0rvWPlEE ]

◼︎Hello, world!ご紹介

つくばを中心とした次世代の担い手と、そんな学生若者との出会いを求める企業が出会い繋がる地域特化型人材マッチングサービス『Hello, World!（通称 : ハロワ）(https://civicpower.jp/helloworld/company/)』。つくばエリアは、最先端の研究と技術開発の中心地であり、優れた人材が集まっています。そんな次世代のディープテックスタートアップ企業やローカルベンチャーと、優れた人材をマッチングさせることで、新たな価値創造と地域全体の成長発展をサポートしています。

つくばを舞台に学生と企業とがフラットに出会い、未来を描くきっかけを創るマッチングイベント『Hello, Business Summit "ハロビジ”』や普通の就活に物足りなさを感じている学生がより気軽に集まり肉を食べながら語らうネットワーキング『MEAT UP!! 圧倒的就活のススメ』（毎月29日=肉の日 開催）、就活に役立つ新しいアプローチ方法を探るオンラインイベント『キャリアラボ』などを定期開催し、つくばを中心とした学生が集まる場を運営。学生と近い距離でキャリアについてともに考え、次なる挑戦を1番近くで応援します。

